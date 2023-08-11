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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Маск сообщил, что проведет бой против Цукерберга в Италии

Поединок между Илоном Маском и Марком Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов.

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Источник: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о договоренности с властями Италии по поводу поединка против Марка Цукерберга.

«Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга, не UFC. Прямая трансляция будет на платформе Х и в Meta (признана экстремистской организацией в РФ, ее деятельность запрещена на территории страны). В объективах камер будет исключительно Древний Рим, ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Все происходящее будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии», — написал Маск в социальных сетях.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение, конкурирующее с Twitter (X).

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