Маск сообщил, что проведет бой против Цукерберга в Италии
Поединок между Илоном Маском и Марком Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов.
Поединок между Илоном Маском и Марком Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов.
Американский миллиардер Илон Маск рассказал о договоренности с властями Италии по поводу поединка против Марка Цукерберга.
«Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга, не UFC. Прямая трансляция будет на платформе Х и в Meta (признана экстремистской организацией в РФ, ее деятельность запрещена на территории страны). В объективах камер будет исключительно Древний Рим, ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Все происходящее будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии», — написал Маск в социальных сетях.
22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение, конкурирующее с Twitter (X).