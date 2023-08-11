Маск сообщил, что проведет бой против Цукерберга в Италии

«Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга, не UFC. Прямая трансляция будет на платформе Х и в Meta (признана экстремистской организацией в РФ, ее деятельность запрещена на территории страны). В объективах камер будет исключительно Древний Рим, ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Все происходящее будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии», — написал Маск в социальных сетях.