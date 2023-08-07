Стало известно, почему Хабиб отказался тренировать Маска
Бывший чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов отказал миллиардеру Илону Маску стать его тренером по принципиальным соображениям.
Бывший чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов отказал миллиардеру Илону Маску стать его тренером по принципиальным соображениям.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от предложения Маска подготовить его к бою против Марка Цукерберга.
«Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — приводит слова собеседника из команды Нурмагомедова ТАСС.
22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях запустить приложение, которое будет конкурировать с Х («икс», ранее Twitter).