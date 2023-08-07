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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, почему Хабиб отказался тренировать Маска

Бывший чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов отказал миллиардеру Илону Маску стать его тренером по принципиальным соображениям.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался от предложения Маска подготовить его к бою против Марка Цукерберга.

«Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — приводит слова собеседника из команды Нурмагомедова ТАСС.

22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях запустить приложение, которое будет конкурировать с Х («икс», ранее Twitter).

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