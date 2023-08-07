Стало известно, почему Хабиб отказался тренировать Маска

«Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — приводит слова собеседника из команды Нурмагомедова ТАСС.