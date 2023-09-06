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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Цукерберг провел тренировку с бойцами UFC

В тренировке приняли участие представляющий Новую Зеландию Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски.

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Марк Цукерберг провел тренировку с действующими чемпионами UFC на специальном ринге, расположенном на плавучей барже.

Участники тренировочного поединка разместили совместную публикацию в соцсетях. На видео Цукерберг, Адесанья и Волкановски оттачивают приемы смешанных единоборств под музыку из кинофильма «Миссия невыполнима» на плавучей платформе. «Летние вайбы», — гласит подпись к публикации.

Цукерберг уже проводил совместную тренировку с Адесаньей и Волконовски в рамках подготовки к поединку с Илоном Маском. Однако поединок не состоялся. Маск заявил, что соперник отказался от поединка в римском Колизее. А Цукерберг упрекнул оппонента в несерьезном отношении и сказал, что «пора двигаться дальше».

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