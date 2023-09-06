Цукерберг провел тренировку с бойцами UFC

Участники тренировочного поединка разместили совместную публикацию в соцсетях. На видео Цукерберг, Адесанья и Волкановски оттачивают приемы смешанных единоборств под музыку из кинофильма «Миссия невыполнима» на плавучей платформе. «Летние вайбы», — гласит подпись к публикации.

Цукерберг уже проводил совместную тренировку с Адесаньей и Волконовски в рамках подготовки к поединку с Илоном Маском. Однако поединок не состоялся. Маск заявил, что соперник отказался от поединка в римском Колизее. А Цукерберг упрекнул оппонента в несерьезном отношении и сказал, что «пора двигаться дальше».