Цукерберг провел тренировку с Волкановски перед боем с Маском

Адесанья, действующий чемпион UFC в среднем весе опубликовал совместные фотографии с Цукербергом и Волкановски, сделанные во время тренировки. «С Марком шутки плохи. Это серьезное дело», — подписал Адесанья. Цукерберг поделился публикацией на своей странице и оставил комментарий: «Для меня большая честь тренироваться с вами, парни».