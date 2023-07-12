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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Цукерберг провел тренировку с Волкановски перед боем с Маском

Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг провел тренировку с действующими чемпионами UFC Исраэлем Адесанья и Александром Волкановски. Об этом Адесанья сообщил в одной из своих соцсетей.

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Источник: AP 2023

Адесанья, действующий чемпион UFC в среднем весе опубликовал совместные фотографии с Цукербергом и Волкановски, сделанные во время тренировки. «С Марком шутки плохи. Это серьезное дело», — подписал Адесанья. Цукерберг поделился публикацией на своей странице и оставил комментарий: «Для меня большая честь тренироваться с вами, парни».

Источник: AP 2023

Соперник Цукерберга Илон Маск тоже готовится к бою. Недавно он провел тренировку с бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, тренером по джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джоном Данахером, а также обладателем черного пояса по джиу-джитсу и блогером Лексом Фридманом.

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