Мама Илона Маска отреагировала на его тренировку с экс-чемпионом UFC

«Нет! Надеюсь, это просто ради развлечения», — написала Мэй в социальных сетях.

22 июня руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение — конкурент Twitter.