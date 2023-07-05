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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Мама Илона Маска отреагировала на его тренировку с экс-чемпионом UFC

Мэй Маск, мама американского бизнесмена Илона Маска, прокомментировала его тренировку с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, канадцем Жоржем Сен-Пьером.

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Источник: Reuters

«Нет! Надеюсь, это просто ради развлечения», — написала Мэй в социальных сетях.

22 июня руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение — конкурент Twitter.

Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьезно. При этом мама Маска выступает против боя сына.

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