Мама Илона Маска отреагировала на его тренировку с экс-чемпионом UFC
Мэй Маск, мама американского бизнесмена Илона Маска, прокомментировала его тренировку с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Мэй Маск, мама американского бизнесмена Илона Маска, прокомментировала его тренировку с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, канадцем Жоржем Сен-Пьером.
«Нет! Надеюсь, это просто ради развлечения», — написала Мэй в социальных сетях.
22 июня руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение — конкурент Twitter.
Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьезно. При этом мама Маска выступает против боя сына.