Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC

Также в занятии приняли участие тренер по джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джон Данахер и обладатель черного пояса по джиу-джитсу, блогер Лекс Фридман. Об этом Фридман сообщил в одной из своих соцсетей.

«Вчера вечером провел отличную тренировку с Илоном Маском, Жоржем Сен-Пьером и Джоном Данахером. Все прошло просто эпично!» — написал Фридман.

Маск оставил комментарий: «Очень здорово! Вывод очевиден — мне нужно тренироваться гораздо больше», — отметил бизнесмен.

Источник: соцсети