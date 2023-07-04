Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC
Илон Маск провел тренировку с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, который является членом Зала славы UFC и экс-чемпионом в среднем и полусреднем весах.
Илон Маск провел тренировку с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, который является членом Зала славы UFC и экс-чемпионом в среднем и полусреднем весах.
Также в занятии приняли участие тренер по джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джон Данахер и обладатель черного пояса по джиу-джитсу, блогер Лекс Фридман. Об этом Фридман сообщил в одной из своих соцсетей.
«Вчера вечером провел отличную тренировку с Илоном Маском, Жоржем Сен-Пьером и Джоном Данахером. Все прошло просто эпично!» — написал Фридман.
Маск оставил комментарий: «Очень здорово! Вывод очевиден — мне нужно тренироваться гораздо больше», — отметил бизнесмен.
22 июня руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение — конкурент Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе.