Маск и Цукерберг ведут переговоры с главой UFC по организации поединка

Уайт сообщил, что каждый вечер созванивается с Маском и Цукербергом. По его информации, в течение последних 10 дней стороны вели закулисные переговоры, где обсуждали детали предстоящего боя. Глава UFC также заявил, что бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции промоушена, хотя он лично будет помогать с организацией поединка. Все собранные средства с боя пойдут на благотворительность.
Дэйна Уайт также отметил разницу в габаритах двух бизнесменов, что по его мнению, может сделать поединок особенно интересным для массовой публики. По информации главы UFC, сейчас Маск тяжелее Цукерберга на 31 кг и не планирует сбрасывать вес перед боем.
22 июня Марк Цукерберг принял вызов Илона Маска выяснить отношения в поединке. Поводом для этого стало намерение Цукерберга запустить приложение, которое станет потенциальным конкурентом Twitter, владельцем которого Маск стал в октябре 2022 года. Позже Маск сообщал о намерении провести бой в Колизее, однако представители музея заявили, что провести там поединок не представляется возможным. Многие считают, что бой Маска и Цукерберга может стать самым просматриваемым в истории.