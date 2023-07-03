Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Маск и Цукерберг ведут переговоры с главой UFC по организации поединка

Американские миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают организацию своего поединка с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Об этом сообщает издание The New York Times.

Наверх
Источник: AP 2022

Уайт сообщил, что каждый вечер созванивается с Маском и Цукербергом. По его информации, в течение последних 10 дней стороны вели закулисные переговоры, где обсуждали детали предстоящего боя. Глава UFC также заявил, что бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции промоушена, хотя он лично будет помогать с организацией поединка. Все собранные средства с боя пойдут на благотворительность.

Дэйна Уайт также отметил разницу в габаритах двух бизнесменов, что по его мнению, может сделать поединок особенно интересным для массовой публики. По информации главы UFC, сейчас Маск тяжелее Цукерберга на 31 кг и не планирует сбрасывать вес перед боем.

22 июня Марк Цукерберг принял вызов Илона Маска выяснить отношения в поединке. Поводом для этого стало намерение Цукерберга запустить приложение, которое станет потенциальным конкурентом Twitter, владельцем которого Маск стал в октябре 2022 года. Позже Маск сообщал о намерении провести бой в Колизее, однако представители музея заявили, что провести там поединок не представляется возможным. Многие считают, что бой Маска и Цукерберга может стать самым просматриваемым в истории.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гол Алексея Миранчука вошел в топ-50 по итогам сезона Серии А
ФИДЕ введет систему VAR в шахматах
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь