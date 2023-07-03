Маск и Цукерберг ведут переговоры с главой UFC по организации поединка

Уайт сообщил, что каждый вечер созванивается с Маском и Цукербергом. По его информации, в течение последних 10 дней стороны вели закулисные переговоры, где обсуждали детали предстоящего боя. Глава UFC также заявил, что бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции промоушена, хотя он лично будет помогать с организацией поединка. Все собранные средства с боя пойдут на благотворительность.

Дэйна Уайт также отметил разницу в габаритах двух бизнесменов, что по его мнению, может сделать поединок особенно интересным для массовой публики. По информации главы UFC, сейчас Маск тяжелее Цукерберга на 31 кг и не планирует сбрасывать вес перед боем.