Стало известно, с кем Илон Маск готовится к бою с Цукербергом

Источник: Фото из личного архива Алекса Фридмана

Американский предприниматель Илон Маск провел тренировку по боевым искусствам с известным ученым, блогером, а также обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом на фоне сообщений о готовящемся бое с Марком Цукербергом.

«Вчера я провел с Илоном Маском спонтанную тренировку, которая длилась несколько часов. Я крайне впечатлен его силой, мощью и навыками ведения боя… Это было эпично», — написал Фридман в своих соцсетях.