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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, с кем Илон Маск готовится к бою с Цукербергом

Маск готовится к бою с Цукербергом с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

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Источник: Фото из личного архива Алекса Фридмана

Американский предприниматель Илон Маск провел тренировку по боевым искусствам с известным ученым, блогером, а также обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом на фоне сообщений о готовящемся бое с Марком Цукербергом.

«Вчера я провел с Илоном Маском спонтанную тренировку, которая длилась несколько часов. Я крайне впечатлен его силой, мощью и навыками ведения боя… Это было эпично», — написал Фридман в своих соцсетях.

Маск ранее заявил, что готов к бою с Цукербергом в клетке. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla прислать местоположение. Маск, в свою очередь, предложил провести поединок в Лас-Вегасе.

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