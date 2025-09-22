Джиу-джитсу: правила, техника и традиции боевого искусства

По сути джиу-джитсу — это комплексная система ближнего боя, включающая броски, удары, захваты, болевые и удушающие приемы, а также в ряде школ работу с оружием. В бразильском джиу-джитсу акцент сделан именно на партере, болевых и удушающих. В статье разберем, как зародилось боевое искусство, какие бывают его направления, что нужно знать о соревнованиях, технике и поясах.