Джиу-джитсу: правила, техника и традиции боевого искусства

По сути джиу-джитсу — это комплексная система ближнего боя, включающая броски, удары, захваты, болевые и удушающие приемы, а также в ряде школ работу с оружием. В бразильском джиу-джитсу акцент сделан именно на партере, болевых и удушающих. В статье разберем, как зародилось боевое искусство, какие бывают его направления, что нужно знать о соревнованиях, технике и поясах.
Главное о джиу-джитсу
Короткое резюме, чтобы быстро понять суть:
- джиу-джитсу — японское боевое искусство и современный вид спорта;
- ключевая идея — использовать технику и рычаги вместо грубой силы;
- в бразильском джиу-джитсу акцент смещен на борьбу в партере;
- соревнования проходят по четким правилам с начислением баллов за приемы и контроль;
- пояса в джиу-джитсу отражают уровень мастерства;
- новичкам нужен кимоно, базовые навыки и регулярные тренировки.
История возникновения джиу-джитсу
Корни джиу-джитсу уходят в Японию эпохи самураев. Правильнее говорить «дзюдзюцу» (jujutsu) — так называли традиционные школы. Они включали не только безоружную борьбу, но и технику против вооруженных противников, броски, удары и работу с оружием.
В XIX веке мастер Дзигоро Кано систематизировал и модернизировал методы традиционных школ дзюдзюцу, сделав акцент на физическом воспитании, педагогике и спортивной схватке, и создал дзюдо.
В Бразилию боевое искусство попало через Мицуе Маэду, ученика Кано. Он преподавал Кодокан дзюдо, основанное на дзюдзюцу, и именно из этой базы семья Грейси развила бразильское джиу-джитсу.
Сегодня нет единой мировой федерации джиу-джитсу. В бразильском джиу-джитсу (Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ) крупнейшая организация — International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), но она частная. Для спортивного ju-jitsu работает Ju-Jitsu International Federation (JJIF), признанная SportAccord.
Виды джиу-джитсу
Направления, которые чаще всего встречаются:
- традиционное японское джиу-джитсу — комплексная система самозащиты, включающая броски, удары, болевые и удушающие приемы;
- бразильское джиу-джитсу — современное направление, где основное внимание уделяют партеру, контролю и завершению боя через удушающие или болевые приемы;
- прикладное и спортивное применение — джиу-джитсу активно адаптируют под разные форматы: в армейских системах, в полицейской подготовке и в смешанных единоборствах (ММА).
Правила и порядок проведения соревнований по джиу-джитсу
Соревнования проводят в кимоно (gi) или без него (no-gi). Продолжительность поединка зависит от ранга: у белых поясов обычно 5 минут, у черных — до 10 минут. Для детей и подростков время схватки короче.
Система начисления баллов в BJJ (Brazilian Jiu-Jitsu) прописана в правилах IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation):
- Два балла дают за свип или перевод в партер.
- Три балла — за прохождение гарда, когда спортсмен преодолевает защиту соперника снизу и выходит в позицию сверху с контролем.
- Четыре балла — за маунт или захват спины.
- Advantages (преимущества) начисляют за почти выполненный прием или активную попытку захвата доминирующей позиции. Это не полноценные очки, а скорее номинация, решение частично субъективно и зависит от судьи.
- Penalties (штрафы) дают за пассивность или запрещенные действия. Они могут не только повлиять на судейское решение, но и уменьшить количество баллов у спортсмена.
Различия gi и no-gi:
- в gi можно использовать кимоно для захватов, что открывает доступ к целому набору приемов (воротниковые удушения, контроль за рукава и штанину);
- в no-gi акцент смещается на контроль корпуса и конечностей без одежды, форма — рашгард с цветом ранга и шорты без карманов;
- в разных организациях (например, IBJJF — International Brazilian Jiu-Jitsu Federation и ADCC — Abu Dhabi Combat Club, проводящий чемпионаты по грэпплингу) правила могут сильно отличаться: в ADCC другая система очков и разрешены техники, которые в IBJJF ограничены.
Бой можно выиграть досрочно, проведя чистый прием (submission). Если время заканчивается, результат определяют по очкам. Запрещены удары руками и ногами, а также приемы, которые несут высокий риск травмы.
Приемы и техника борьбы в джиу-джитсу
Основные категории приемов:
- броски и переводы — способы перевести соперника на землю;
- удержания — контроль позиции сверху или со стороны;
- болевые приемы — воздействие на суставы рук и ног (в BJJ часть техник на ноги ограничена правилами для определенных уровней);
- удушающие — техника, ограничивающая подачу воздуха или крови к мозгу (разделяются на воздушные и кровяные удушения).
Пояса в джиу-джитсу
Система поясов отражает уровень навыков и опыт ученика.
Таблица поясов в бразильском джиу-джитсу:
|Цвет пояса
|Уровень
|Особенности
|Белый
|Начинающий
|Основы техники и правил
|Синий
|Базовый
|Умение защищаться и атаковать
|Фиолетовый
|Средний
|Развитые навыки борьбы, участие в турнирах
|Коричневый
|Продвинутый
|Тонкая техника и стратегия
|Черный
|Мастер
|Преподавание и высокий уровень соревнований
|Красный
|Гранд-мастер
|Редкий уровень с девятого дана и выше
У детей система более сложная. В официальной градации IBJJF есть промежуточные уровни.
Как начать заниматься джиу-джитсу: советы для новичков
Тем, кто только выбирает спорт, джиу-джитсу подойдет для укрепления тела и развития дисциплины. Чтобы старт был комфортным, учитывайте несколько моментов:
1. Выберите клуб с сертифицированными тренерами.
2. Для первых занятий понадобится кимоно для джиу-джитсу (gi) или шорты и рашгард для формата no-gi.
3. Начните с двух-трех тренировок в неделю, чтобы тело успевало адаптироваться.
4. Начните с изучения базовых перемещений в партере и техники безопасных падений.
5. Слушайте тренера и не пытайтесь сразу копировать сложные приемы.
Регулярность важнее интенсивности: даже дважды в неделю вы почувствуете прогресс в силе, координации и уверенности.
Вопросы и ответы
Чтобы закрыть самые частые сомнения у новичков, собрали короткий блок вопросов и ответов.
Чем джиу-джитсу отличается от дзюдо?
Дзюдо выросло из джиу-джитсу, но стало самостоятельным видом спорта. В дзюдо акцент делают на бросках и удержаниях, а в джиу-джитсу ключевую роль играет партер и приемы, которые позволяют завершить бой.
Можно ли заниматься джиу-джитсу детям?
Да, многие школы принимают детей с шести-семи лет. Программы адаптированы под возраст, включают игры и базовую технику.
Подходит ли джиу-джитсу для самообороны?
Да, но важно уточнить: спортивное BJJ и уличная самооборона различаются. Приемы гарда и партерные стратегии не всегда эффективны вне зала. Для реальной ситуации лучше совмещать джиу-джитсу с прикладными курсами защиты, где отрабатывают удары и сценарии с оружием.
