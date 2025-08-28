Грэпплинг: жестко, технично, с кимоно и без

Это борьба, где многое решает техника, контроль и умение просчитывать движения соперника. Без ударов, но с удушающими и болевыми — грэпплинг вобрал в себя рабочие приемы из бразильского джиу-джитсу, дзюдо, самбо и вольной борьбы. В этой статье мы разберем, чем эта дисциплина отличается от других видов борьбы, каковы ее правила и почему стоит попробовать себя на ковре.