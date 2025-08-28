Грэпплинг: жестко, технично, с кимоно и без

Это борьба, где многое решает техника, контроль и умение просчитывать движения соперника. Без ударов, но с удушающими и болевыми — грэпплинг вобрал в себя рабочие приемы из бразильского джиу-джитсу, дзюдо, самбо и вольной борьбы. В этой статье мы разберем, чем эта дисциплина отличается от других видов борьбы, каковы ее правила и почему стоит попробовать себя на ковре.
Главное о грэпплинге
Если коротко — вот ключевые вещи, которые стоит знать:
- грэпплинг — это борьба без ударов, с акцентом на захваты, контроль и сабмишены;
- существует два формата — в кимоно (gi) и без (no-gi);
- дисциплина включает приемы из БДД (бразильского джиу-джитсу), самбо, дзюдо и вольной борьбы, но не ограничена одной традицией;
- победа достигается сдачей соперника или по очкам;
- спорт развивается на международном уровне и признана UWW (United World Wrestling);
- в России проводят регулярные чемпионаты, в том числе на студенческом и профуровне;
- грэпплинг подходит для любого уровня подготовки, включая новичков;
- он улучшает физическую форму, учит самоконтролю и стратегическому мышлению.
Что такое грэпплинг
Грэпплинг — это форма спортивной борьбы, в которой основное внимание уделяется захватам, удержаниям, болевым и удушающим приемам. Само слово grappling в переводе с английского означает «схватка» или «борьба», и это точно отражает суть дисциплины.
В грэпплинге нет ударов — только борьба, позиционный контроль и техника. Одной из «визитных карточек» дисциплины считаются болевые на ноги, которые нередко ограничены в правилах бразильского джиу-джитсу, но активно применяются здесь. Победу можно одержать тремя способами: заставив соперника сдаться (submission), набрав больше очков или по решению судей.
Соревнования проводятся в двух форматах: в кимоно (gi), где разрешается использовать одежду для захватов, и без него (no-gi), где задействованы только приемы с телом соперника. Оба варианта равноправно развиваются и популярны во всем мире.
Чем грэпплинг отличается от джиу-джитсу и других единоборств
Хотя грэпплинг часто сравнивают с бразильским джиу-джитсу (БДД), между ними есть важные различия. Главное — универсальность: грэпплинг включает элементы из разных видов борьбы, а не опирается на конкретную традицию. Это своего рода «конструктор» из лучших приемов самбо, дзюдо, БДД и вольной борьбы.
От БДД грэпплинг унаследовал акцент на партер и сабмишены, но здесь правила чаще шире: например, многие болевые на колени и голеностоп разрешены, тогда как в официальных регламентах IBJJF по БДД они ограничены. От дзюдо дисциплина позаимствовала бросковую технику, однако в правилах отсутствует акцент на эстетическую оценку или амплитуду бросков. А от самбо — жесткую манеру борьбы и богатый арсенал болевых.
Важно подчеркнуть: грэпплинг не противопоставляется другим видам единоборств, а, наоборот, дополняет их. Он часто используется в подготовке бойцов ММА, самбистов и джиу-джитсеров благодаря своей практичности и адаптивности.
История развития грэпплинга
Хотя термин «грэпплинг» активно начали использовать лишь в последние десятилетия, сама идея борьбы без ударов имеет древние корни. В античном панкратионе сочетались удары и приемы, напоминающие современные болевые захваты. Позднее подобные техники развивались в разных культурах: индийская пехлавани, японское джиу-джитсу, европейская борьба, российское самбо — каждая традиция внесла свой вклад в современную дисциплину.
В привычном виде грэпплинг начал формироваться в 1990-е годы, во многом благодаря бойцам, выступавшим на первых турнирах по ММА. Там требовалась борьба без лишних условностей, где ценились функциональность и универсальность приемов. Так появились первые специализированные школы грэпплинга.
Сегодня грэпплинг признан United World Wrestling (Объединенный мир борьбы) как официальная дисциплина. Он развивается на международном уровне, имеет собственные чемпионаты, а с 2021 года входит в программу Всемирных игр — аналога Олимпиады для неолимпийских видов спорта.
Правила в грэпплинге
Правила могут различаться в зависимости от турнира, но общие принципы примерно одинаковы:
- запрещены удары — это главное отличие от ММА и других единоборств;
- борьба разрешена как в стойке, так и в партере;
- варианты победы — по очкам, сдачей соперника (submission), решением судей (если счет равный);
- начисляются баллы за ключевые действия — переводы в партер, получение доминирующей позиции (маунт, спина), прохождение гарда;
- разрешены удушающие и большинство болевых, включая на ноги (с оговорками по возрастным категориям);
- запрещены опасные приемы в детских и юношеских дивизионах — скручивания шеи, определенные варианты болевых на ноги;
- длительность поединка — от 5 до 10 минут, в зависимости от уровня и регламента;
- форма одежды зависит от формата — gi или no-gi, требования устанавливают организаторы.
Как проходят соревнования по грэпплингу
Соревнования проводят на локальном и международном уровнях. Спортсменов делят по весовым категориям, возрасту, полу, уровню подготовки и иногда по формату (gi или no-gi).
Бой проходит на ковре или татами. Сначала спортсмены борются в стойке, стремясь перевести соперника в партер. Далее начинается борьба за позицию и попытки провести болевой или удушающий прием. Если поединок заканчивается без сдачи, победителя определяют по очкам.
Особенность правил ADCC: первые минуты боя идут без начисления очков, что позволяет участникам экспериментировать с приемами без риска потерять преимущество по очкам. Турниры ADCC, Polaris, GrappleFest собирают профессионалов со всего мира. Для любителей регулярно проводятся чемпионаты под эгидой UWW (United World Wrestling), AIGA (International Grappling Association), NAGA (North American Grappling Association) и других федераций.
Техника борьбы в грэпплинге
Техника строится вокруг трех ключевых элементов: позиционного контроля, переходов и сабмишенов — болевых и удушающих приемов. Главное — занять выгодную позицию, удерживать соперника и постоянно угрожать атакой.
Основные приемы:
- болевые на руки и ноги — рычаг локтя (armbar), кимура, ахиллесов захват, скрутка пятки;
- удушающие — сзади (rear naked choke), треугольник ногами, гильотина;
- проходы гард — способы преодоления защитной позиции соперника;
- контрольные позиции — маунт, сайд-контроль, удержание спины;
- переводы в партер — броски, подсечки, двойной и одинарный захват ног.
Многие приемы пришли из БДД и самбо, но акцент в грэпплинге на универсальности: важно не только провести технику, но и быстро перестроиться при контратаке соперника.
Какая нужна экипировка
Для занятий грэпплингом не требуется дорогое снаряжение, но есть минимальный набор для комфорта и безопасности:
- рашгард — облегающая синтетическая футболка с длинным или коротким рукавом, защищает кожу от трения и микротравм;
- борцовки или занятия босиком — по правилам большинства залов и турниров;
- шорты без карманов и молний — чтобы не травмировать себя и партнера;
- защита по желанию: капа для зубов, наколенники, ракушка для мужчин;
- ги (кимоно) — если планируются занятия в формате gi.
Экипировка должна быть чистой и опрятной. В некоторых залах действуют свои правила: где-то допускаются футболки, где-то — только рашгарды. Для начала достаточно рашгарда и шорт; остальное можно докупить по мере необходимости.
Как начать заниматься грэпплингом
Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или травмы.
Грэпплинг доступен новичкам и спортсменам с опытом борьбы, дзюдо или джиу-джитсу. Чтобы начать:
1. Найдите клуб или секцию рядом с домом. Желательно — с тренером, имеющим опыт соревнований или сертификацию от известных федераций.
2. Посетите пробное занятие — в большинстве залов оно бесплатное.
3. Не спешите с покупкой экипировки — сначала достаточно базовой спортивной формы.
4. Уточните формат занятий: есть ли отдельные классы для новичков, тренировки по gi и no-gi, частота спаррингов.
5. Уточните правила зала — это поможет избежать недоразумений на первых тренировках.
Главное — быть готовым учиться и терпеть. Первые месяцы в грэпплинге — это борьба не только с соперником, но и с собственным эго.
Грэпплинг в России
В России грэпплинг стремительно развивается. Федерация спортивной борьбы официально включает его как неолимпийскую дисциплину. Популярность растет среди взрослых спортсменов, студентов и юниоров.
Заметный импульс дала студенческая лига: первый Чемпионат России по грэпплингу и грэпплинг‑ги среди студентов прошел
На региональном уровне активно проходят состязания в разных городах, например, чемпионат Центральной России ACBJJ в Казани. Все это способствует формированию сильной национальной базы и развитию молодых спортсменов.
Какие чемпионаты по грэпплингу пройдут в 2025 году
Ключевые турниры 2025 года уже позади: Первенство России по спортивной борьбе (грэпплинг и грэпплинг‑ги), Чемпионат России среди студентов, ACBJJ Central Russian Championship и ADCC Russia — Nizhny Novgorod Open 2025 — квалификационный этап международной серии ADCC.
Впереди еще будут региональные турниры, например:
- Турнир NAMODE GYM, 5 октября, Москва;
- Лига наций Grappling I этап, 19 октября, Москва.
Почему стоит заниматься грэпплингом: польза и перспективы
Грэпплинг — не только соревновательная дисциплина, но и эффективный инструмент для физического и ментального развития. Этот вид спорта подойдет тем, кто хочет держать тело в тонусе, развивать реакцию и мыслить стратегически.
Что дает грэпплинг:
- функциональная физическая форма — развивает силу, гибкость, выносливость и координацию без монотонного кардио;
- навыки самозащиты — тренировки учат быстро реагировать, защищаться и выходить из сложных положений, особенно в партере;
- аналитическое мышление и стратегия — борьба всегда требует планирования и принятия решений;
- низкий риск травм — по сравнению с ударными видами спорта травмы встречаются реже, особенно при правильной технике и контроле тренера;
- сообщество и поддержка — клубы грэпплинга формируют команды с духом взаимного уважения и партнерства;
- перспективы выступлений — от любительских турниров до международных соревнований, с возможностью роста и развития;
- карьера в спорте — открываются возможности для тренерской работы, судейства или участия в федерациях.
Грэпплинг сочетает физическую нагрузку, стратегию и психологическую закалку, делая его интересным как для новичков, так и для опытных спортсменов.