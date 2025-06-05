Самбо: виды, правила и особенности тренировок

«Ищите тренера, который уже “наступил на все свои грабли”, того, кто прошел через ошибки, сделал выводы и теперь может вести дальше с пониманием и опытом», — советует Петр Кретов. Если наставник молодой, эксперт рекомендует узнать, у кого он учился, есть ли у него более опытный наставник и продолжает ли он сам развиваться.