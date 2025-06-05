Самбо: виды, правила и особенности тренировок

Самбо — возникший в СССР вид спортивной борьбы и самообороны, в котором используют броски, удержания и болевые приемы, а в боевом направлении — еще и удары. Разберемся, какие виды самбо существуют, чем оно отличается от дзюдо, кому подходят занятия и с чего начать новичку.
|Что означает название
|«Самозащита без оружия»
|Виды самбо
|Основные направления — спортивное и боевое самбо
|Что изучают на тренировках
|Стойку, безопасные падения, захваты, броски, удержания и болевые приемы
|Разрешены ли удары
|В спортивном самбо — нет, в боевом — да
|Чем отличается от дзюдо
|Формой, разрешенными приемами и тем, как определяют победителя
|Кому подходит
|Детям и взрослым с разным уровнем подготовки
|Что нужно новичку
|На первое занятие — закрытая спортивная форма. Самбовку и борцовки покупают после консультации с тренером
Что такое самбо
Самбо — созданный в СССР вид спортивной борьбы и система самообороны. Название расшифровывается как «самозащита без оружия».
Схватка начинается в стойке, но после броска может продолжиться на ковре. Задача спортсмена — вывести соперника из равновесия, провести прием и сохранить контроль. Победить можно досрочно или набрав больше баллов: конкретные условия зависят от вида самбо.
По словам Петра Кретова, мастера спорта, тренера и создателя клуба «Самбист», у самбо есть не только прикладная, но и воспитательная сторона: «Это вид единоборства, в котором важно не нападать первым, а защищаться. Здесь учат уважению — к старшим, к тренеру, к тем, с кем ты тренируешься».
Виды самбо
Основные направления — спортивное и боевое самбо. Они используют общую борцовскую базу, но отличаются правилами, экипировкой и уровнем контакта.
|Спортивное самбо
|Боевое самбо
|Что разрешено
|Броски, удержания, болевые приемы
|Броски, болевые приемы, удары руками и ногами
|Экипировка
|Куртка, шорты и борцовки
|Куртка, шорты, борцовки и защитная экипировка
|Кому подойдет
|Тем, кому интересна спортивная борьба
|Тем, кто готов к более жесткому контакту
В боевом самбо победа возможна не только нокаутом. Баллы дают за броски, удержания и результативные удары, а схватка может закончиться досрочно после чистого броска, болевого или удушающего приема, нокаута, двух нокдаунов либо преимущества в восемь баллов. Спортсмены выступают по весовым категориям. В партере удары разрешены, но стоящий спортсмен не может бить лежащего соперника. Ударная и борцовская техника также сочетаются в ММА, но правила двух видов спорта различаются.
Также существует пляжное самбо. Схватки проходят на песке, а правила и формат отличаются от классических соревнований.
Чем самбо отличается от дзюдо
Самбо и дзюдо похожи бросками, захватами и борьбой на ковре, но различаются формой, разрешенными приемами и правилами победы.
|Критерий
|Самбо
|Дзюдо
|Форма
|Куртка, шорты и борцовки
|Куртка и брюки, спортсмены выступают босиком
|Захваты ног
|Разрешены
|Большинство прямых захватов ног запрещено
|Болевые приемы
|На руки и ноги
|На локтевой сустав
|Удушающие приемы
|Запрещены
|Разрешены
|Досрочная победа
|Чистый бросок, болевой прием или большое преимущество по баллам
|Иппон за бросок, удержание, болевой или удушающий прием
Самбо чаще выбирают те, кому интересны захваты ног и разнообразные болевые приемы. В дзюдо больше внимания уделяют броскам из захватов за куртку и правилам иппона.
Однозначно лучшего варианта нет: выбор зависит от тренера, доступной секции и того, какой формат борьбы больше нравится.
Кому подойдет самбо
Самбо стоит рассматривать тем, кому нравится не просто выполнять упражнения, а решать задачу в контакте с соперником: удержать равновесие, выйти из захвата, выбрать момент для броска. При этом борьба подходит не всем — на тренировках придется падать, работать в паре и привыкать к плотному физическому контакту.
Детям. Самбо развивает координацию, ловкость и умение безопасно падать — этот навык пригодится не только на ковре. Но в младшем возрасте важнее не медали, а разнообразная подготовка.
Петр Кретов называет одной из проблем детского самбо раннюю специализацию. Ребенка могут научить нескольким простым приемам, которые быстро приносят победы, но позже мешают осваивать более сложную технику. Хороший тренер постепенно развивает ловкость, силу, быстроту, технику и стратегию. Результат приходит позже, зато ребенок реже перегорает и не бросает спорт после первых неудач.
Взрослым без опыта. Начать можно и в 20, и в 40 лет, если нет противопоказаний к контактным нагрузкам. Никто не должен сразу отправлять новичка в полноценную схватку: сначала он учится правильно падать, держать стойку, двигаться и выполнять простые приемы с партнером.
Девушкам. Женщины занимаются по тем же базовым принципам, что и мужчины. При выборе секции важнее найти группу, где можно работать с партнерами близкого веса, а тренер следит за безопасностью и не допускает грубости.
Тем, кто хочет научиться самообороне. Тренировки помогают увереннее держаться на ногах, реагировать на захваты и контролировать другого человека. Петр Кретов подчеркивает прикладной характер борьбы: «Самбист умеет защищать себя — и на ковре, и на улице, и, если нужно, в боевой обстановке. Суть — в реальной эффективности. И это отличает самбо от других видов спорта, заточенных в первую очередь под внешний эффект».
При этом приемы с ковра нельзя считать гарантированной защитой на улице: там нет правил, а у нападающего может быть оружие или сообщники.
Как начать заниматься самбо
Для первого занятия не нужны хорошая растяжка, умение драться или специальная форма. Достаточно найти группу для начинающих и посмотреть, как тренер объясняет приемы, подбирает партнеров и следит за безопасностью.
С какого возраста отдать ребенка. Некоторые секции принимают детей с пяти-семи лет, но в младших группах основное внимание уделяют играм, координации и безопасным падениям. Полноценное обучение борьбе обычно начинается позже, поэтому важнее учитывать не только возраст, но и программу занятий.
Как проходит первая тренировка. После разминки новичкам показывают стойку, перемещения и страховку при падении. Затем они осваивают простые захваты и элементы бросков без сопротивления партнера. Сразу отправлять человека в полноценную схватку не должны.
Что взять с собой. Для пробного занятия подойдут футболка и спортивные брюки без молний и твердых деталей. Украшения и часы нужно снять. Самбовку, шорты и борцовки лучше покупать после разговора с тренером.
Как выбрать тренера. Стоит узнать, есть ли группа для новичков, как подбирают партнеров и когда допускают к схваткам. Тренер должен останавливать опасные действия, объяснять ошибки и не требовать победы любой ценой.
«Ищите тренера, который уже “наступил на все свои грабли”, того, кто прошел через ошибки, сделал выводы и теперь может вести дальше с пониманием и опытом», — советует Петр Кретов. Если наставник молодой, эксперт рекомендует узнать, у кого он учился, есть ли у него более опытный наставник и продолжает ли он сам развиваться.
Основные приемы самбо
В самбо используют броски, удержания и болевые приемы. В стойке спортсмен старается вывести соперника из равновесия с помощью подсечек, подножек, захватов ног или бросков через бедро и спину. На ковре задача — удержать соперника или провести контролируемый болевой прием.
Новички сначала осваивают безопасные падения и простые элементы без сопротивления партнера. Сложные броски и болевые приемы нельзя разучивать самостоятельно по видео.
Основные правила спортивного самбо
За разные броски и удержания спортсмен получает разное количество баллов.
Схватка может закончиться досрочно: после чистого броска на спину, болевого приема или преимущества в восемь баллов. Удары и удушающие приемы в спортивном самбо запрещены.
Полные правила и календарь официальных турниров публикует Всероссийская федерация самбо.
Разряды в самбо
Спортсмены могут последовательно получить юношеские и взрослые разряды, затем стать кандидатом в мастера спорта, мастером спорта или мастером спорта международного класса.
Разряд присваивают за результаты на официальных соревнованиях. Требования зависят от возраста, уровня турнира и числа побед, поэтому актуальные нормативы лучше проверять на сайте федерации или в своей спортивной школе.
Краткая история самбо
Самбо создавали в СССР в 1920—1930-х годах. Виктор Спиридонов, Василий Ощепков и Анатолий Харлампиев объединили приемы разных систем борьбы и самообороны.
Официальным днем рождения самбо считают 16 ноября 1938 года, когда его признали самостоятельным видом спорта в СССР.
Петр Кретов отмечает, что в России сохранилась живая школа преподавания самбо: есть опытные тренеры и ветераны, связанные с первыми поколениями спортсменов. Благодаря этому ученикам передают не только технику, но и традиции борьбы.
Сегодня самбо развивается и за пределами России. По данным Международной федерации самбо, им занимаются в 140 странах, а в FIAS входят 106 национальных федераций.
Вопросы и ответы
Коротко ответим еще на несколько вопросов о занятиях самбо.
Нужна ли физическая подготовка перед началом занятий?
Нет. В группе для новичков нагрузку увеличивают постепенно, а силу, выносливость и растяжку развивают на тренировках.
Самбо — олимпийский вид спорта?
Нет, самбо пока не входит в программу Олимпийских игр. При этом Международная федерация самбо признана Международным олимпийским комитетом.
Петр Кретов считает, что попадание в олимпийскую программу не должно становиться самоцелью. По его мнению, ради требований к зрелищности правила могут изменить, и самбо рискует потерять часть своей индивидуальности.
Какие дисциплины входят в программу, рассказали в материале об олимпийских видах спорта.
Есть ли в самбо пояса?
На соревнованиях красный или синий пояс соответствует цвету формы и не показывает мастерство спортсмена. Уровень подготовки подтверждают разряды и звания. При этом у Международной федерации самбо действует отдельная квалификационная система, в которой уровень спортсмена обозначают цветной полосой на поясе.