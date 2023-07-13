Цукерберг и Адесанья провели спарринг, они отрабатывали удары ногами

В ЮАР родился другой миллиардер — Илон Маск, с которым, как сообщалось ранее, Цукерберг может провести бой. 22 июня руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение — конкурент Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе.