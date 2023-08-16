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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Маск заявил об отказе Цукерберга от поединка в римском Колизее

А его оппонент готов вместо поединка с Маском выступить на арене UFС.

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Источник: AP 2023

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что американский миллиардер Марк Цукерберг может принять участие в поединке с одним из бойцов его промоушена вместо боя с Илоном Маском. Об этом сообщает портал TMZ Sports.

«Я с первого дня говорил, что Марк — очень серьезный парень. Он любит спорт и усердно тренируется. Я думаю, что он действительно настроен сразиться в UFC», — сказал Уайт.

Ранее Цукерберг в соцсетях заявил, что хочет «сосредоточится на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту», упрекнув Маска в несерьезности намерений относительно их планируемого поединка.

«Думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше. Я предложил реальную дату. Дэйна Уайт предложил сделать поединок настоящим благотворительным соревнованием. Илон не подтвердил дату, затем заявил, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку у меня на заднем дворе», — написал Цукерберг.

В ответ на это Маск опубликовал целую серию постов, назвав своего оппонента «трусом» и заявив, что Цукерберг отказался от боя в римском Колизее.

«Краткое описание: я пошутил в Твиттере о бое против Цукерберга. Марк сказал: пришли мне локацию. Италия любезно предложила Колизей. Марк отказался. Я предложил его дом в качестве “безопасного места”. К сожалению, он… путешествовал. Есть место, в котором он готов драться?» — написал Маск.

Впервые о намерении провести поединок в Колизее Маск сообщил в конце июня. На прошлой неделе миллиардер заявил, что договорился с властями Италии о бое против Цукерберга на фоне «Древнего Рима». Однако местом проведения боя, вероятно, станет не Колизей, а другой античный римский амфитеатр. Одним из таких мест может стать древний город Помпеи.

Цукерберг утверждал, что готов к поединку «уже сегодня» и предложил Маску провести его 26 августа, но по его словам, Маск так и не утвердил эту дату.

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 Маск заявил об отказе Цукерберга от поединка в римском Колизее
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