Маск вновь предложил Цукербергу провести бой

«Сказали, что он уехал. Может быть, мы сможем сразиться, когда вернется?» — написал Маск. И сопроводил пост еще одним вопросом: «Почему он не хочет драться со мной?!».

Цукерберг, в свою очередь, обвиняет Маска в уклонении от поединка. В середине августа он рассказал, что предложил дату боя, а президент UFC Дэйна Уайт призвал сделать поединок благотворительным, но Маск не согласился, сообщив, что ему нужно сделать операцию.

«Теперь он просит провести тренировочный раунд у меня во дворе», — добавил Цукерберг и резюмировал, что Маск, когда определится с датой, знает, как с ним связаться.