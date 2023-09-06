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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Маск вновь предложил Цукербергу провести бой

Илон Маск в своих соцсетях вновь затронул тему поединка с Марком Цукербергом.

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Источник: Reuters

«Сказали, что он уехал. Может быть, мы сможем сразиться, когда вернется?» — написал Маск. И сопроводил пост еще одним вопросом: «Почему он не хочет драться со мной?!».

Цукерберг, в свою очередь, обвиняет Маска в уклонении от поединка. В середине августа он рассказал, что предложил дату боя, а президент UFC Дэйна Уайт призвал сделать поединок благотворительным, но Маск не согласился, сообщив, что ему нужно сделать операцию.

«Теперь он просит провести тренировочный раунд у меня во дворе», — добавил Цукерберг и резюмировал, что Маск, когда определится с датой, знает, как с ним связаться.

Цукерберг тем временем продолжает подготовку к бою, недавно миллиардер разместил видео с тренировкой с бойцами UFC.

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