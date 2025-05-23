Гликоген: топливо для мозга и мышц

Гликоген образуется из глюкозы, когда мы едим углеводную пищу и запасается в печени и мышцах. Когда организму срочно нужна энергия, полисахарид способен обратно преобразоваться в глюкозу.

Гликоген, синтезированный в печени и мышцах выполняет разные функции — из печени поддерживает уровень сахара в крови, а из мышц используется во время физических упражнений.

После тренировки нужно есть углеводы не только в течение первых одного — двух часов, но и в течение дня.

Лучше всего восполнять гликоген за счет разнообразных углеводов — сочетайте простые и сложные углеводы, а также не забывайте о белках и полезных жирах.

Недостаток углеводов в рационе может ухудшить спортивные результаты, увеличить усталость и замедлить восстановление после нагрузки. Конечно, если долго сидеть на безуглеводной диете, организм адаптируется. Но в целом результаты будут не такие хорошие, как если бы у вас в рационе были углеводы на постоянной основе.