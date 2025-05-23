Гликоген: топливо для мозга и мышц

В статье подробно рассказываем про гликоген: почему наш организм не может обойтись без него и из каких продуктов его получить, а также делимся рекомендациями нутрициолога.
Что такое гликоген
Гликоген — сложный полисахарид, который состоит из множества молекул глюкозы, соединенных между собой. Когда мы едим продукты, богатые углеводами — хлеб, фрукты, картошку или кашу — в наш организм попадает глюкоза. Часть используется сразу, а остальное преобразуется в гликоген и запасается в организме.
Какие функции гликоген выполняет в организме человека
Наш организм не сможет существовать и нормально функционировать без гликогена, так как он:
1. Поддерживает уровень сахара в крови, что особенно важно для работы мозга. Дефицит глюкозы приводит к ухудшению памяти, внимания, концентрации и головным болям.
2. Обеспечивает организм энергией. Во время тренировок и других нагрузок организм нуждается в быстром источнике топлива. Гликоген, запасенный в мышцах, высвобождается под нагрузкой и мышцы получают энергию для сокращений.
3. Регулирует обмен веществ. Гликоген помогает поддерживать баланс энергии предотвращает резкие колебания между ее избытком и дефицитом. Благодаря гликогену организм становится более устойчивым к стрессовым ситуациям, физическим нагрузкам и долгим перерывам в пище.
Как происходит процесс гликогенового обмена
Гликоген не находится в организме в стабильном объеме и количестве — он постоянно синтезируется, используется, и вновь накапливается. Этот процесс зависит от пищевых привычек, уровня физической подготовки, метаболизма и даже гормонального фона. Процесс синтеза и распада гликогена называется гликогеновым обменом.
Синтез гликогена из глюкозы
Синтез гликогена — гликогенез — происходит во время приема углеводной пищи и через один — два часа после. Расщепление углеводов из продуктов до глюкозы начинается, как только вы начинаете жевать еду, а заканчивается в тонком кишечнике. Часть глюкозы используется сразу: примерно 75% необходимо для работы мозга и ЦНС (центральной нервной системы), а остальное расходуется на работу сердца и образование новых клеток крови. Если глюкозы больше, чем нужно — остаток превращается в гликоген.
Запасание гликогена в клетках печени и мышц
У человека все клетки могут запасать небольшое количество гликогена, но по большей части он содержится в мышцах и печени — они используют этот полисахарид по-разному.
Печень запасает гликоген для всего организма. Он хранится для поддержки стабильного уровня глюкозы в крови. Это особенно важно для мозга, который не умеет питаться чем-то другим. Даже ночью, когда мы не едим, печень выбрасывает глюкозу в кровь из своих запасов. Содержание гликогена в печени снижается во время голодания.
Мышцы хранят гликоген «для себя». Он используется только тогда, когда мы двигаемся или тренируемся. Мышечный гликоген не поступает обратно в кровь, а нужен лишь как источник энергии во время физических нагрузок. Содержание гликогена в мышцах уменьшается после тренировки в работающих мышцах.
Гликоген связывает воду. При дефиците калорий (например, на диете) организм расходует гликоген, а вместе с ним теряется жидкость. Поэтому в первые дни диеты уходит вес за счет воды, а не жира.
Распад гликогена при падении уровня глюкозы в крови
Распад гликогена, или гликогенолиз, происходит между приемами пищи и ускоряется во время физических нагрузок. Если, например, вы не ели 8−10 часов — концентрация глюкозы в крови снижается. Чтобы не достигнуть критических значений, организм использует свои внутренние запасы, которые накопились после предыдущего приема еды.
Но запасы гликогена не бесконечны. Примерно через 12−24 часов голода, в зависимости от уровня физической активности и индивидуальных особенностей, запасов гликогена в печени становится недостаточно. Тогда организм начинает использовать другие источники энергии — например, жиры.
Роль гликогена в поддержании энергии при физических нагрузках
Когда вы начинаете движение — будь то пробежка, тренировка в зале — мышцы сначала расходуют собственные запасы гликогена. Сколько его потребуется, зависит от того, насколько интенсивна нагрузка:
- При легких тренировках, например, прогулке, неспешной езде на велосипеде или плавании, мышцы используют мало гликогена. В таких случаях они получают основную часть энергии из жирных кислот.
- При более активных упражнениях, таких как бег трусцой, энергичная ходьба в горку или ускоренный бег, мышцам нужно больше энергии. Поэтому они начинают использовать гликоген или глюкозу из крови, чтобы поддерживать нужный уровень нагрузки.
В среднем запасов гликогена взрослому человеку хватает на 12−14 часов. Тем, кто занимается физическими упражнениями средней интенсивности, например, бегает марафон, запасы гликогена истощаются примерно за два часа активности.
Чем больше запасы гликогена, тем дольше и интенсивнее вы сможете тренироваться. Регулярные тренировки повышают способность скелетных мышц накапливать гликоген.
Кристина Франц, дипломированный и активно практикующий нутрициолог, коуч по рациональному питанию и коррекции веса, член Ассоциации междисциплинарной медицины и Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, автор Telegram-канала «Искусство похудения»:
— Запасы гликогена у спортсменов зависят от частоты, интенсивности, продолжительности тренировок, а также от их питания. Но при несбалансированном питании и нехватке калорий даже у спортсменов запасы гликогена могут не превышать запасы нетренирующихся людей.
Для повышения способности организма накапливать большое количество гликогена, можно использовать следующие приемы:
1. «Углеводная загрузка»: за несколько дней до соревнований снизить объем тренировок и начать есть больше углеводов. Это позволяет телу запастись максимальным количеством гликогена, что помогает дольше сохранять выносливость во время нагрузки.
2. Обратный метод, который используют некоторые спортсмены: специально уменьшить количество углеводов в рационе и тренироваться с низким уровнем гликогена, чтобы стимулировать организм максимально использовать имеющиеся запасы жирных кислот.
Восстановление гликогена — одна из главных задач сразу после тренировки, полное восстановление занимает одни — двое суток.
В течение первых двух часов после нагрузки организм наиболее восприимчив к накоплению энергии — мышцы после интенсивной тренировки начинают усиленно поглощать глюкозу из еды, заполняя гликогеновые депо. Поэтому прием углеводов в это время особенно эффективен.
Дипломированный нутрициолог Кристина Франц:
— Промежуток в 30−60 минут после тренировки — оптимальное время для приема пищи. Однако выбор продуктов зависит от индивидуальных целей: набор мышечной массы, поддержание формы или снижение веса. При этом важно помнить, что восстановление запасов гликогена продолжается до суток, поэтому имеет значение не только первый прием пищи после тренировки, но и общее количество углеводов и калорий в течение дня.
После тренировки организму важно получить не только углеводы, но и другие нутриенты, чтобы восполнить запасы гликогена, жирных кислот, аминокислот и других важных веществ.
Оптимально сочетать углеводы с белковыми продуктами. Например, смузи с бананом и протеином, йогурт с гранолой, бутерброд из цельнозернового хлеба, творожного сыра и авокадо.
Как повысить уровень гликогена: источники глюкозы
Организм восстанавливает запасы гликогена за счет глюкозы, получаемой из пищи. Основной ее источник — углеводы, поэтому важно включать их в рацион ежедневно:
- фрукты и ягоды;
- цельнозерновые продукты;
- макароны и хлеб из муки грубого помола;
- картофель, батат и кукуруза;
- бобовые;
- соки.
Рекомендации эксперта
Разные типы углеводов по-разному воздействуют на уровень гликогена.
Кристина Франц, дипломированный нутрициолог: «Между простыми и сложными углеводами есть принципиальная разница в плане восполнения гликогена. Наилучший результат дает их грамотное сочетание».
Особенно важно это учитывать при активных тренировках. Попытки совмещать низкоуглеводное питание с физическими нагрузками часто приводят к упадку сил и снижению мотивации.
Эксперт поясняет: Для регулярных эффективных тренировок и быстрого восстановления необходимо полноценное питание с достаточным количеством углеводов. Их дефицит значительно замедляет процессы восстановления".
Однако при длительном соблюдении низкоуглеводной диеты организм действительно перестраивается, начиная активнее использовать жиры в качестве альтернативного источника энергии.
Но, как отмечает Кристина: «Даже при адаптации к низкоуглеводному питанию, гликоген остается критически важным для высокоинтенсивных тренировок. Его дефицит неизбежно снижает работоспособность и эффективность занятий».
Таким образом, оптимальный подход — сбалансированное питание с разумным сочетанием разных типов углеводов, особенно для тех, кто ведет активный образ жизни.
Главное о гликогене в организме человека
Гликоген — важнейший источник энергии, который обеспечивает стабильную работу мозга, мышц и всех систем организма. Он влияет на выносливость, эффективность тренировок и общее самочувствие.
Гликоген образуется из глюкозы, когда мы едим углеводную пищу и запасается в печени и мышцах. Когда организму срочно нужна энергия, полисахарид способен обратно преобразоваться в глюкозу.
Гликоген, синтезированный в печени и мышцах выполняет разные функции — из печени поддерживает уровень сахара в крови, а из мышц используется во время физических упражнений.
После тренировки нужно есть углеводы не только в течение первых одного — двух часов, но и в течение дня.
Лучше всего восполнять гликоген за счет разнообразных углеводов — сочетайте простые и сложные углеводы, а также не забывайте о белках и полезных жирах.
Недостаток углеводов в рационе может ухудшить спортивные результаты, увеличить усталость и замедлить восстановление после нагрузки. Конечно, если долго сидеть на безуглеводной диете, организм адаптируется. Но в целом результаты будут не такие хорошие, как если бы у вас в рационе были углеводы на постоянной основе.
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Автор: Валерия Крупко
Эксперт: Кристина Франц, дипломированный и активно практикующий нутрициолог, коуч по рациональному питанию и коррекции веса, член Ассоциации междисциплинарной медицины и Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, автор telegram-канала «Искусство похудения»