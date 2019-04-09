Джокович прогулялся по джунглям (фото)
Как отдыхает один из лучших теннисистов мира.
Как отдыхает один из лучших теннисистов мира.
Сербский теннисист Новак Джокович провел отпуск в Доминиканской республике. Спортсмен рассказал, что перед отлетом домой побывал в джунглях.
«Мы ели свежие кокосы и миндаль. Экологически чистая продукция — чище уже не найти», — подписал фото в инстаграме Джокович.
Теннисист также рассказал, что поиграл на отдыхе в теннис, причем он не уходил с корта даже под дождем.
Джокович возглавляет рейтинг ATP в этом сезоне, опережая Рафаэля Надаля и Александра Зверева.
В чемпионской гонке ATP серб идет на втором месте, его опережает швейцарец Роджер Федерер.
Илья Андреев