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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович прогулялся по джунглям (фото)

Как отдыхает один из лучших теннисистов мира.

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Источник: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович провел отпуск в Доминиканской республике. Спортсмен рассказал, что перед отлетом домой побывал в джунглях.

«Мы ели свежие кокосы и миндаль. Экологически чистая продукция — чище уже не найти», — подписал фото в инстаграме Джокович.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теннисист также рассказал, что поиграл на отдыхе в теннис, причем он не уходил с корта даже под дождем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович возглавляет рейтинг ATP в этом сезоне, опережая Рафаэля Надаля и Александра Зверева.

В чемпионской гонке ATP серб идет на втором месте, его опережает швейцарец Роджер Федерер.

Илья Андреев

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