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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Итоговый турнир WTA 2023 года пройдет в Мексике

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации объявила место проведения Итогового турнира 2023 года. Соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в мексиканском городе Канкун.

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Источник: Reuters

WTA взвесила ряд конкурсных предложений в ходе тщательного процесса, в тесном сотрудничестве с Советом игроков WTA. Выбор места проведения соревнований и партнерства основывается на многочисленных факторах, включая логистику для игроков, транспортную доступность, пропускную способность и стремление поддерживать и демонстрировать женский теннис.

В финале принимают участие 8 лучших теннисисток в одиночном разряде. На данный момент в топ-8 входят белорусская спортсменка Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана.

Действующей победительницей Итогового турнира WTA является французская теннисистка Каролин Гарсия. В финальном матче 2022 года француженка обыграла Арину Соболенко.

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 Итоговый турнир WTA 2023 года пройдет в Мексике
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