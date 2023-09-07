Итоговый турнир WTA 2023 года пройдет в Мексике
Пресс-служба Женской теннисной ассоциации объявила место проведения Итогового турнира 2023 года. Соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в мексиканском городе Канкун.
Пресс-служба Женской теннисной ассоциации объявила место проведения Итогового турнира 2023 года. Соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в мексиканском городе Канкун.
WTA взвесила ряд конкурсных предложений в ходе тщательного процесса, в тесном сотрудничестве с Советом игроков WTA. Выбор места проведения соревнований и партнерства основывается на многочисленных факторах, включая логистику для игроков, транспортную доступность, пропускную способность и стремление поддерживать и демонстрировать женский теннис.
В финале принимают участие 8 лучших теннисисток в одиночном разряде. На данный момент в топ-8 входят белорусская спортсменка Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана.
Действующей победительницей Итогового турнира WTA является французская теннисистка Каролин Гарсия. В финальном матче 2022 года француженка обыграла Арину Соболенко.