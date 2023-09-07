Итоговый турнир WTA 2023 года пройдет в Мексике

WTA взвесила ряд конкурсных предложений в ходе тщательного процесса, в тесном сотрудничестве с Советом игроков WTA. Выбор места проведения соревнований и партнерства основывается на многочисленных факторах, включая логистику для игроков, транспортную доступность, пропускную способность и стремление поддерживать и демонстрировать женский теннис.