Алькарас сенсационно проиграл в ⅛ финала «Мастерса» в Шанхае
Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил в трех сетах болгарину Григору Димитрову (7:5, 2:6, 4:6) в четвертом раунде турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.
Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил в трех сетах болгарину Григору Димитрову (7:5, 2:6, 4:6) в четвертом раунде турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.
Димитров, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, стал вторым теннисистом не из топ-15, который в этом сезоне сумел обыграть Алькараса. Ранее 20-летний испанец одержал 49 из 50 матчей в матчах с соперниками вне топ-15.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Димитров сыграет с 22-й ракеткой мира, чилийцем Николасом Харри, который ранее обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 5:7, 6:3).
Турнир в Шанхае завершится 15 октября. Призовой фонд турнира составляет 8,8 млн. долларов.