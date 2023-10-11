Алькарас сенсационно проиграл в ⅛ финала «Мастерса» в Шанхае

Димитров, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, стал вторым теннисистом не из топ-15, который в этом сезоне сумел обыграть Алькараса. Ранее 20-летний испанец одержал 49 из 50 матчей в матчах с соперниками вне топ-15.