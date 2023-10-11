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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Алькарас сенсационно проиграл в ⅛ финала «Мастерса» в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил в трех сетах болгарину Григору Димитрову (7:5, 2:6, 4:6) в четвертом раунде турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

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Источник: Reuters

Димитров, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, стал вторым теннисистом не из топ-15, который в этом сезоне сумел обыграть Алькараса. Ранее 20-летний испанец одержал 49 из 50 матчей в матчах с соперниками вне топ-15.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Димитров сыграет с 22-й ракеткой мира, чилийцем Николасом Харри, который ранее обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 5:7, 6:3).

Турнир в Шанхае завершится 15 октября. Призовой фонд турнира составляет 8,8 млн. долларов.

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