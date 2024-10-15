Джокович — о победе на Олимпиаде: Я показал свой лучший теннис

Я показал, пожалуй, свой лучший теннис против Карлоса Алькараса, который был в хорошей форме. И это был невероятно уникальный матч, одно из самых популярных событий на Олимпийских играх во всех видах спорта, и было действительно приятно стать частью истории таким образом. Выиграть эту медаль вместе с моей семьей, пока мои дети смотрят, пока там были мои друзья из олимпийской сборной Сербии, которые пришли подбодрить меня после того, как я достиг всего, что может предложить теннис. Золотая медаль была недостающей частью, и я действительно почувствовал искренние эмоции после победы", — приводит слова Джоковича Sportklub со ссылкой на интервью теннисиста для журнала Vogue.