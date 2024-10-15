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Джокович — о победе на Олимпиаде: Я показал свой лучший теннис

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе на Олимпийских играх в Париже.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале Олимпиады Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса. Серб стал обладателем золотой медали с пятой попытки, ранее на Олимпийских играх он смог завоевать лишь бронзу в 2008 году в Пекине.

"Эмоции долго не утихали. На самом деле я не позволял себе думать о том, насколько был близок к победе. И когда я выиграл, то почувствовал такие сильные эмоции, которые никогда не чувствовал на теннисном корте.

Я показал, пожалуй, свой лучший теннис против Карлоса Алькараса, который был в хорошей форме. И это был невероятно уникальный матч, одно из самых популярных событий на Олимпийских играх во всех видах спорта, и было действительно приятно стать частью истории таким образом. Выиграть эту медаль вместе с моей семьей, пока мои дети смотрят, пока там были мои друзья из олимпийской сборной Сербии, которые пришли подбодрить меня после того, как я достиг всего, что может предложить теннис. Золотая медаль была недостающей частью, и я действительно почувствовал искренние эмоции после победы", — приводит слова Джоковича Sportklub со ссылкой на интервью теннисиста для журнала Vogue.

Новак Джокович выиграл 24 титула на турнирах Большого шлема, также в составе сборной Сербии в 2010 году теннисист стал обладателем Кубка Дэвиса. На счету 37-летнего Джоковича 99 побед на турнирах под эгидой АТР в одиночном разряде.