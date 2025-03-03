Мирра Андреева покинула топ-10 рейтинга WTA спустя неделю

17-летняя россиянка Мирра Андреева опустилась на две строчки с 9-го места на 11-е. Она по-прежнему остается первой ракеткой России. Дарья Касаткина располагается на 12-м месте. Сразу за ней идет 20-летняя Диана Шнайдер. Также в топ-20 пробилась Екатерина Александрова, она поднялась на две строчки и теперь занимает 19-е место.