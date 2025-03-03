Мирра Андреева покинула топ-10 рейтинга WTA спустя неделю

17-летняя россиянка Мирра Андреева опустилась на две строчки с 9-го места на 11-е. Она по-прежнему остается первой ракеткой России. Дарья Касаткина располагается на 12-м месте. Сразу за ней идет 20-летняя Диана Шнайдер. Также в топ-20 пробилась Екатерина Александрова, она поднялась на две строчки и теперь занимает 19-е место.
Американка Эмма Наварро выиграла турнир категории WTA 500 Merida Open в Мексике и поднялась на 8-е место в обновленном рейтинге. Испанка Паула Бадоса дошла на этом турнире до четвертьфинала и вернулась в топ-10 мирового рейтинга, заняв 10-е место.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, которая возглавила рейтинг в октябре 2024 года. Вторую строчку сохранила за собой Ига Швентек из Польши, третья позиция у американки Коко Гауфф.
Напомним, 24 февраля Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA. После победы на турнире категории WTA 1000 в Дубае 17-летняя теннисистка поднялась с 14-й строчки на 9-ю.
Мирра Андреева стала 14-й россиянкой в топ-10 рейтинга WTA в XXI веке. Кроме того, она в возрасте 17 лет 301 дня стала самой юной теннисисткой в топ-10 с августа 2006 года. Тогда в десятку лучших в возрасте 17 лет 106 дней вошла чешка Николь Вайдишова.
Рейтинг WTA от 3 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9076 очков;
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7985;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6333;
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5251;
5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4679;
6 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 4518;
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328;
8 (10). Эмма Наварро (США) — 4009;
9 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780;
10 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3746;
11 (9). Мирра Андреева (Россия) — 3720;
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116;
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2908…
19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…