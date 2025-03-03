Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку и теперь занимает 8-е место в мировом рейтинге. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 6-м месте. Карен Хачанов поднялся на одну позицию с 24-го на 23-е место.

Лидирует в рейтинге АТР итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает представитель Германии Александр Зверев, на третьем месте располагается испанец Карлос Алькарас.

Напомним, 22 февраля Андрей Рублев выиграл первый турнир в 2025 году. На турнире категории АТР 500 в Дохе Рублев в финале обыграл британца Джейка Дрейпера. Россиянин завоевал 17-й титул в карьере.

Обновленный рейтинг ATP от 3 марта:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков;

  2. (2). Александр Зверев (Германия) — 8135;

  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510;

  4. (4). Тэйлор Фриц (США) — 4900;

  5. (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4045;

  6. (6). Даниил Медведев (Россия) — 3930;

  7. (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900;

  8. (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3480;

  9. (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3405;

  10. (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3335…

23 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1960…

69 (72). Роман Сафиуллин (Россия) — 848.