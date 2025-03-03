Андрей Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку и теперь занимает 8-е место в мировом рейтинге. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 6-м месте. Карен Хачанов поднялся на одну позицию с 24-го на 23-е место.
Лидирует в рейтинге АТР итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает представитель Германии Александр Зверев, на третьем месте располагается испанец Карлос Алькарас.
Напомним, 22 февраля Андрей Рублев выиграл первый турнир в 2025 году. На турнире категории АТР 500 в Дохе Рублев в финале обыграл британца Джейка Дрейпера. Россиянин завоевал 17-й титул в карьере.
Обновленный рейтинг ATP от 3 марта:
(1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков;
(2). Александр Зверев (Германия) — 8135;
(3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510;
(4). Тэйлор Фриц (США) — 4900;
(5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4045;
(6). Даниил Медведев (Россия) — 3930;
(7). Новак Джокович (Сербия) — 3900;
(9). Андрей Рублёв (Россия) — 3480;
(11). Стефанос Циципас (Греция) — 3405;
(8). Алекс де Минор (Австралия) — 3335…
23 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1960…
69 (72). Роман Сафиуллин (Россия) — 848.