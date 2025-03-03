Андрей Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку и теперь занимает 8-е место в мировом рейтинге. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 6-м месте. Карен Хачанов поднялся на одну позицию с 24-го на 23-е место.