Кафельников: Женщины не заслуживают равных призовых в теннисе

«Далеко за примером ходить не надо: откройте прошлогодний “Ролан Гаррос” — матч четвертого круга между Игой Швентек и нашей Настей Потаповой. Матч игрался в разницу двести тысяч евро. К сожалению, Настя всего лишь за два сета выиграла девять розыгрышей. Понимаете? И матч длился 40 минут. А если брать параллель с мужчинами, то они играли по 4−5 часов ровно за те же деньги. Где справедливость? Может ли в перспективе оплата труда стать равной? Нет, конечно», — добавил Евгений Кафельников.