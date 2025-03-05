Кафельников: Женщины не заслуживают равных призовых в теннисе

«Я болею за всех наших девушек и стараюсь смотреть их игры. Но специально смотреть матчи первого, второго, третьего тура у меня нет желания — разве что в редких случаях. Заслуживают ли женщины равной оплаты труда? Нет, конечно», — приводит слова экс-лидера мирового рейтинга РИА Новости.
«Далеко за примером ходить не надо: откройте прошлогодний “Ролан Гаррос” — матч четвертого круга между Игой Швентек и нашей Настей Потаповой. Матч игрался в разницу двести тысяч евро. К сожалению, Настя всего лишь за два сета выиграла девять розыгрышей. Понимаете? И матч длился 40 минут. А если брать параллель с мужчинами, то они играли по 4−5 часов ровно за те же деньги. Где справедливость? Может ли в перспективе оплата труда стать равной? Нет, конечно», — добавил Евгений Кафельников.
Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. На его счету 53 победы на турнирах АТР, из них 27 — в одиночном разряде. Кафельников — победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 1996 года и Открытый чемпионат Австралии 1999 года); и победитель четырех «мэйджоров» в парном разряде. В финале олимпийского турнира в Сиднее Евгений обыграл немецкого теннисиста Томми Хааса (7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). В 2003 году он завершил профессиональную карьеру.