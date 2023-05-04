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12:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дело о нападении на баскетболиста Шведа передали в столичный СК

Дело о нападении на баскетболиста Шведа передали в московский Следственный комитет.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дело о нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа передано в столичный следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел. Поскольку один из фигурантов несовершеннолетий, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», — сказала Нефедова.

Во вторник ЦСКА сообщил, что Швед получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения в Москве на выходе из ресторана. Игрок обратился в полицию. В среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала журналистам, что троих фигурантов дела о нападении на баскетболиста доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ).

В прокуратуре Москвы уточнили, что нападавшим 17−20 лет.

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