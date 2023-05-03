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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей Швед попал в реанимацию после нападения. Состояние — тяжелое

Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед после избиения в центре Москвы находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает источник, у 34-летнего баскетболиста диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Состояние Шведа в настоящий момент врачи оценивают как тяжелое.

Сегодня утром официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что минувшей ночью по делу о нападении на Шведа были задержаны двое мужчин.

Напомним, что звездный защитник ЦСКА был избит в понедельник вечером, 1 мая, у ресторана «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин.

Как сообщает Baza, недовольных было около восьми человек. Они сидели в ресторане, вышли вслед за Шведом и затем совершили на него нападение. Часть нападавших разбежалась сразу, а еще двое какое-то время оставались рядом и снимали происходящее на телефон.

Мотивом нападения мог быть проигрыш на ставках. В день инцидента ЦСКА на домашнем паркете уступил «Локомотиву-Кубань» (100:103 ОТ) и впервые в истории не попал в финальную серию Единой лиги ВТБ. В том матче Швед набрал 22 очка и отдал 13 результативных передач.

Baza добавляет, что после драки один из нападавших звонил Шведу и спрашивал, как можно «порешать ситуацию». Однако МВД уже завело уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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