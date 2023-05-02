Стали известны детали избиения баскетболиста Алексея Шведа в Москве
Телеграм-канал Baza поделился подробностями инцидента, который произошел в понедельник вечером с баскетболистом московского ЦСКА и сборной России Алексеем Шведом.
Телеграм-канал Baza поделился подробностями инцидента, который произошел в понедельник вечером с баскетболистом московского ЦСКА и сборной России Алексеем Шведом.
По информации источника, 34-летний баскетболист с женой и друзьями отдыхал в ресторане «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа и его друзей возник конфликт с компанией из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа.
В ходе драки на улице Швед оказался на земле, из его уха пошла кровь. Попытки «добить» баскетболиста пресекли сотрудники ресторана, которые пришли на помощь. Как сообщается, ранее эту компанию в ресторане не видел, но известно, что одного из них зовут Князь.
После драки баскетболиста ЦСКА госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Также у него было установлено алкогольное опьянение.
Стоит отметить, что в день инцидента ЦСКА на домашнем паркете уступил «Локомотиву-Кубань» (100:103 ОТ) и впервые в истории не попал в финальную серию Единой лиги ВТБ. В том матче Швед набрал 22 очка и отдал 13 результативных передач.