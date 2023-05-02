Стали известны детали избиения баскетболиста Алексея Шведа в Москве

По информации источника, 34-летний баскетболист с женой и друзьями отдыхал в ресторане «Джун» в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа и его друзей возник конфликт с компанией из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа.

В ходе драки на улице Швед оказался на земле, из его уха пошла кровь. Попытки «добить» баскетболиста пресекли сотрудники ресторана, которые пришли на помощь. Как сообщается, ранее эту компанию в ресторане не видел, но известно, что одного из них зовут Князь.

После драки баскетболиста ЦСКА госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Также у него было установлено алкогольное опьянение.