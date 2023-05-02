МВД возбудило уголовное дело по факту избиения Алексея Шведа

«По факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 111 УК РФ. Известный баскетболист был жестоко избит неизвестными сегодня ночью на Большой Никитской улице, после чего доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник. В кратчайшие сроки полицейскими была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых в совершении этого резонансного преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.