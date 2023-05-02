Хулиганы напали на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед стал жертвой нападения хулиганов, которое совершили на него в одном из московских ресторанов.

«Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента.



Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды.



Желаем Алексею скорейшего выздоровления!» — сообщает пресс-служба клуба.