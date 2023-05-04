Спортивный врач: Швед может больше не вернуться в баскетбол

«Может, к сожалению, и не вернуться. Все будет зависеть от того, насколько сохранена координация движений и ментальные особенности, скажем так. То есть как он сможет воспринимать окружающую информацию. Будем надеяться, что прогнозы будут благополучные.



То, что там открытый перелом свода черепа, — это заживет, а вот насколько пострадало само серое вещество, где находятся нейроны, мыслительная функция, координация движений, — трудно сказать. Восстановительный период очень длительный: 6−12 месяцев в среднем», — сказал Литвиненко.