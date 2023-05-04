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4 мая, источник: Sportmail.ru

Спортивный врач: Швед может больше не вернуться в баскетбол

Спортивный врач Андрей Литвиненко рассказал о том, что баскетболист ЦСКА Алексей Швед может не вернуться в баскетбол после черепно-мозговой травмы, полученной в результате уличной драки. Об этом сообщает телерадиокомпания «Звезда».

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Источник: РИА "Новости"

«Может, к сожалению, и не вернуться. Все будет зависеть от того, насколько сохранена координация движений и ментальные особенности, скажем так. То есть как он сможет воспринимать окружающую информацию. Будем надеяться, что прогнозы будут благополучные.

То, что там открытый перелом свода черепа, — это заживет, а вот насколько пострадало само серое вещество, где находятся нейроны, мыслительная функция, координация движений, — трудно сказать. Восстановительный период очень длительный: 6−12 месяцев в среднем», — сказал Литвиненко.

Алексей Швед был избит в понедельник, 1 мая, возле одного из ресторанов Москвы. 34-летний баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и уже задержали нападавших.

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