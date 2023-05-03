Избившие звездного баскетболиста ЦСКА рассказали о своей версии произошедшего

Источник: МВД России

Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, которое произошло вечером 1 мая возле одного из ресторанов в центре Москвы. Сейчас 34-летний баскетболист находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Один из участников драки, представившийся как Князь Амирасланов заявил, что драку начал именно защитник московского клуба. По его словам, он отмечал день рождения в ресторане со своими друзьями. Когда они разъезжались, на выходе у него завязался разговор с женой Алексея Анастасией, которая якобы была очень пьяна.

Князь рассказывает, что сначала это был обычный разговор о баскетболе, но потом она начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». В этот момент из ресторана вышел Алексей со своим одноклубником, и они сразу полезли с кулаками. Сам Князь, по его словам, пытался разнять конфликтующие стороны.

«В этот же момент Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, и брат ему сделал подсечку, от которой он упал на землю. И я точно могу сказать, что головой он не ударялся», — рассказал Князь.

Далее, по словам Князя, Швед сразу же встал и «толкотня продолжилась». В следующий момент кто-то из компании нанес Шведу удар в голову, от которого тот упал. После этого потасовка прекратилась. Алексею вызвали скорую, а все остальные участники остались дожидаться полицию. Князь утверждает, что именно друзья Шведа захотели решить вопрос мирно и не предавать огласке, так как Алексей медийное лицо.