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10 марта, источник: Чемпионат.com

Норвежец Матс Эвербю стал победителем общего зачёта Кубка IBU

Норвежский биатлонист Матс Эвербю стал победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2023/2024.

Норвежец Матс Эвербю стал победителем общего зачёта Кубка IBU | Источник: Чемпионат.com

23-летний спортсмен набрал 1325 очков и завоевал десять личных наград, три из которых с золотым отливом. На втором месте расположился Йохан-Олав Ботн, а на третьей позиции — Мартин Невланд (оба — Норвегия).

Общий зачёт Кубка IBU. Сезон-2023/2024. Мужчины:

  1. Матс Эвербю (Норвегия) — 1325 очков
  2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 1135
  3. Мартин Невланд (Норвегия) — 1037
  4. Мартин Ульдаль (Норвегия) — 980
  5. Исак Фрей (Норвегия) — 917
  6. Данило Ритмюллер (Германия) — 710
  7. Лукас Фрацшер (Германия) — 655
  8. Симон Кайзер (Германия) — 621
  9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 538
  10. Даниэле Каппеллари (Италия) — 436.

В сезоне-2023/2024 на Кубке IBU было 23 старта, которые шли в общий зачёт.

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