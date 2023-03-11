Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ, пишут СМИ

В настоящее время сепсис у экс-фигуриста не ярко выражен, однако врачам не удается остановить развитие воспаления. Скорее всего, Костомарову предстоит еще одна операция, обширность которой еще только предстоит оценить.

«Руку Костомарова пока не трогают, но в будущем могут, потому что лучше не стало, но и хуже тоже», — добавил источник.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Его перевели в больницу в Коммунарке, где начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.