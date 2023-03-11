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11 марта, источник: Спорт РИА Новости

Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в тяжелом состоянии и пока не может обходиться без аппарата ИВЛ, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Источник: РИА "Новости"

В настоящее время сепсис у экс-фигуриста не ярко выражен, однако врачам не удается остановить развитие воспаления. Скорее всего, Костомарову предстоит еще одна операция, обширность которой еще только предстоит оценить.

«Руку Костомарова пока не трогают, но в будущем могут, потому что лучше не стало, но и хуже тоже», — добавил источник.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Его перевели в больницу в Коммунарке, где начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.

Позже Костомарова отключили от системы, однако он пережил инсульт, врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках. 10 марта появились сообщения, что спортсмен может лишиться и части руки.

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