Глава WADA Банька заявил об ожидании слушаний CAS по делу Валиевой

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до личного турнира Игр, где главная фаворитка соревнований на фоне стресса стала четвертой. Международный олимпийский комитет объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. Слушания по делу Валиевой пройдут в CAS 26—29 сентября .

«Дата назначена, мы ждем слушаний. Вы хорошо знаете нашу позицию в отношении данной ситуации, вы знаете, как WADA отреагировало на это дело. Теперь, по крайней мере, есть дата слушаний, поэтому мы ждем», — цитирует Баньку Inside the Games.