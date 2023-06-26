Глава ОКР: справедливости в деле Валиевой ждать не приходится

«Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится», — сказал Поздняков.

На Олимпийских Играх-2022 в Пекине Валиева стала чемпионкой командного турнира по фигурному катанию. Позднее выяснилось, что в допинг-пробе россиянки от декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не вручать Валиевой золотую олимпийскую медаль до завершения всех разбирательств по факту применения ей допинга.