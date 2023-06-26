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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава ОКР: справедливости в деле Валиевой ждать не приходится

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не стоит ожидать справедливости в допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится», — сказал Поздняков.

На Олимпийских Играх-2022 в Пекине Валиева стала чемпионкой командного турнира по фигурному катанию. Позднее выяснилось, что в допинг-пробе россиянки от декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не вручать Валиевой золотую олимпийскую медаль до завершения всех разбирательств по факту применения ей допинга.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело Валиевой в конце сентября. В слушаниях будут участвовать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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