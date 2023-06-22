Стали известны даты слушания делу Валиевой

Слушания пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне при возможном участии некоторых участников дела в формате видеоконференции. CAS уточняет, что на данный момент невозможно установить, когда будет вынесено окончательное решение по делу. По согласию сторон о продлении установленных сроков, сейчас продолжается обмен письменными заявлениями, он будет завершен до начала слушаний в CAS.