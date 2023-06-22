Стали известны даты слушания делу Валиевой
Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS)
Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS)
Слушания пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне при возможном участии некоторых участников дела в формате видеоконференции. CAS уточняет, что на данный момент невозможно установить, когда будет вынесено окончательное решение по делу. По согласию сторон о продлении установленных сроков, сейчас продолжается обмен письменными заявлениями, он будет завершен до начала слушаний в CAS.
После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела.