«Рома» победила «Порту» и вышла в ⅛ финала Лиги Европы, «Галатасарай» сыграл вничью с АЗ

У хозяев дважды забил Пауло Дибала, еще один гол на счету Никколо Писилли. У гостей отличился Саму Омородион, еще один мяч в свои ворота забил защитник римлян Девайн Ренч.
«Порту» провел большую часть второго тайма в меньшинстве: на 51-й минуте красную карточку за грубость получил полузащитник Стефен Эуштакиу.
«Рома» победила «Порту» со счетом 4:3 по сумме двух встреч и вышла в ⅛ финала Лиги Европы. В следующей стадии турнира римляне сыграют либо против «Атлетика», либо против «Лацио».
В параллельном матче «Галатасарай» на своем поле сыграл вничью с АЗ — 2:2.
У хозяев забили Виктор Осимхен и Роланд Шоллои, у гостей отличились Сеия Маикума и Денсо Касиус.
АЗ победил «Галатасарай» со счетом 6:3 по сумме двух встреч и вышел в ⅛ финала Лиги Европы. В следующей стадии турнира нидерландский клуб сыграет либо против «Манчестер Юнайтед», либо против «Тоттенхэма».
Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.