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«Рома» победила «Порту» и вышла в ⅛ финала Лиги Европы, «Галатасарай» сыграл вничью с АЗ

«Рома» дома обыграла «Порту» в ответном стыковом матче Лиги Европы — 3:1.

Источник: Reuters

У хозяев дважды забил Пауло Дибала, еще один гол на счету Никколо Писилли. У гостей отличился Саму Омородион, еще один мяч в свои ворота забил защитник римлян Девайн Ренч.

«Порту» провел большую часть второго тайма в меньшинстве: на 51-й минуте красную карточку за грубость получил полузащитник Стефен Эуштакиу.

«Рома» победила «Порту» со счетом 4:3 по сумме двух встреч и вышла в ⅛ финала Лиги Европы. В следующей стадии турнира римляне сыграют либо против «Атлетика», либо против «Лацио».

В параллельном матче «Галатасарай» на своем поле сыграл вничью с АЗ — 2:2.

У хозяев забили Виктор Осимхен и Роланд Шоллои, у гостей отличились Сеия Маикума и Денсо Касиус.

АЗ победил «Галатасарай» со счетом 6:3 по сумме двух встреч и вышел в ⅛ финала Лиги Европы. В следующей стадии турнира нидерландский клуб сыграет либо против «Манчестер Юнайтед», либо против «Тоттенхэма».

Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.

Рома
3:2
Первый тайм: 2:1
Порту
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
20.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Клаудио Раньери
Мартин Ансельми
Голы
Рома
Пауло Дибала
(Элдор Шомуродов)
35′
Пауло Дибала
(Куадио Коне)
39′
Никколо Пизилли
(Анхелиньо)
83′
Порту
Самуэль Омородион
(Фабиу Виейра)
27′
Девайн Ренч
90+6′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
16
Леандро Паредес
51′
17
Куадио Коне
7
Лоренцо Пеллегрини
78′
61
Никколо Пизилли
14
Элдор Шомуродов
78′
18
Матиас Соуле
21
Пауло Дибала
29′
87′
2
Девайн Ренч
92
Стефан Эль-Шаарави
87′
35
Томмазо Бальданци
Порту
99
Диогу Кошта
3
Тиагу Джало
41′
23
Жоао Мариу
24
Неуэн Перес
34′
6
Стивен Эуштакиу
51′
9
Самуэль Омородион
4
Отавио
26′
66′
86
Родриго Мора
74
Франсишку Моура
82′
25
Томас Перес
87′
10
Фабиу Виейра
82′
7
Виллиам Гомес
90′
11
Пепе
56′
70
Гонсалу Боржеш
22
Алан Варела
82′
19
Дэнни Намасо
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
12
Фолы
9
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Порту
АЗ
Галатасарай
Лига Европы: таблица и календарь