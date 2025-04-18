«МЮ» вытянул себя из пропасти, феноменальный Хайкин вывел «Буде» в полуфинал Лиги Европы, «Атлетик» идет за мечтой

А до этого взломать оборону «Рейнджерс» с игры никак не удавалось. Защита шотландцев выглядела крепче, чем их экипировка, над которой все смеялись по ходу первого тайма. Речь об эпизоде, в котором защитник хозяев слегка схватил за футболку Дессерса и порвал тому форму. Это даже не притормозило форварда, и когда он спустя секунду решил рухнуть в штрафной, ему не поверили ни судьи в поле, ни ВАР. А вот пенальти в ворота «джерс» позже назначили. «Атлетик» в этом сезоне смазал пять 11-метровых, включая тот, что неделю назад били в Глазго. Но когда на поле находится проводящий лучший сезон в карьере Сансет, они все исполняются безупречно.