«МЮ» и «Челси» одной ногой в финалах, у «Буде-Глимта» и Хайкина есть шанс на исторический прорыв

По графику сэра Алекса
«МЮ» безжалостно разбил мечты «Атлетика» о домашнем финале и сделал фактически безальтернативную заявку на возвращение на «Сан-Мамес» уже 21 мая. Хотя поначалу казалось, что баски справляются с потерей выбывшего до конца сезона своего лидера Сансета, а решение Эрнесто Вальверде перевести на позицию атакующего полузащитника Беренгера работает. На первых минутах тот мог забить дважды, однако дальний удар вытянул из угла Онана, а выстрел из центра штрафной не стал голевым благодаря перекрывшему угол Линделефу.
Все изменилось после максимально нестандартной ситуации с появлением на фланге Магуайра. Центральный защитник «Красных дьяволов» раскачал своего опекуна, и после его подачи Угарте головой переправил мяч на открывшего счет Каземиро. Ключевым же моментом стало нарушение Дани Вивиана, который в площади ворот задержал за плечо пытавшегося замкнуть прострел Хейлунна. Судьи момент пропустили, но когда главный арбитр по инициативе ВАР был приглашен к монитору, «Атлетик» получил двойное наказание: удаление защитника сборной Испании за лишение явной возможности забить гол и безупречный пенальти в исполнении Бруну Фернандеша.
Попытка Вальверде развернуть игру двойной заменой в концовке первого тайма успеха не имела. Больше того — Бруну забил снова, выскочив один на один благодаря пасу Угарте пяткой. А еще перед свистком на перерыв выстрел Мазрауи остановила перекладина. Однозначно, это лучший тайм «МЮ» под началом Рубена Аморима, у которого все непросто в АПЛ, но почти идеально в Европе. Португалец пока не проиграл ни одного из девяти матчей в континентальном турнире (+7=2) и повторяет график первого еврокубкового сезона Алекса Фергюсона в 1991 году.
Гол надежды
Первый для «Буде-Глимт» еврокубковый полуфинала начался с пропущенного на первой же минуте гола. После скидки Ришарлисона головой шансов Никите Хайкину не оставил пробивший в противоход российскому вратарю Джонсон. Лучшему снайперу «Тоттенхэма» (17 мячей) хватило 38 секунд, хотя некоторые авторитетные статистические источники настаивают на цифрах 37. Для истории разница в одно деление на секундомере важна, но по факту это в любом случае самое быстрое взятие ворот в полуфиналах Лиги Европы.
А к перерыву команда порадовала Ангелоса Постекоглу вторым голом. Педро Порро со своей половины поля запустил диагональ в норвежскую штрафную, где провалившуюся оборону гостей наказал Мэддисон. Причем по итогам первого тайма все для «Буде» могло быть еще печальнее, однако Хайкин ценой повреждения руки (киперу потребовалась помощь врачей) вытянул из-под перекладины удар Бентанкура. Только Никиту уже во втором тайме снова подвели полевые игроки, и получивший право исполнить 11-метровый Соланке сделал то, что в четвертьфинале в серии пенальти не удалось нескольким игрокам «Лацио». А именно — перехитрил Хайкина ударом с точки.
Однако «Буде» хватило первого попадания в створ, чтобы сделать расклад сил в данной паре не самым очевидным. Красиво решивший эпизод Салтнес подарил скандинавам надежду, ведь дома за Полярным кругом у них вырастают крылья. К тому же через неделю в состав «Буде» вернутся сразу три отбывших дисквалификацию игрока, включая лидеров команды Берга и Эвьена, а также забившего ключевой гол в противостоянии с «Лацио» Хельмерсена. Ну и Хайкин сделал все, чтобы в Лондоне дело не закончилось разгромом.
«Ливерпуль» в уме, финал — в кармане
В одном из полуфиналов Лиги конференций случилось то, что должно было. Главные наряду с «Буде-Глимт» выскочки этого европейского сезона из «Юргордена» ничего не смогли противопоставить «Челси», которому место в финале чуть ли не забронировали в тот момент, когда синие попали в самый младший из трех еврокубков. Мало того, что лондонцы на порядок выше классом, так шведов еще и подвел их самый опытный игрок — 36-летнтий экс-защитник сборной Швеции Даниэльсен. И если первая его ошибка в виде срезки в собственные ворота после не выглядевшего опасным удара Санчо — несчастный случай, то гол Джексону во втором тайме ветеран подарил.
Получилось, подставил вратаря, который делал все, чтобы «Юргорден» избежал разгрома. Один из самых ярких сейвов Ринне — остановленный выход Мадуэке один на один. Но что ты сделаешь, когда оборона снова проваливается, а Джексон в момент оформления дубля попадает в верхний угол?! Интересно, кстати, что Энцо Мареска произвел в перерыве сразу четыре замены, равномерно распределив нагрузки на своих лидеров в преддверии воскресного матча с «Ливерпулем». Финал ЛК никуда не денется, а мечтает «Челси» о Лиге чемпионов, куда можно отобраться только через АПЛ.
«Фиорентина» рвется в третий финал
Как ни странно, еще ни одна испанская команда не добиралась до полуфинала Лиги конференций. Так что «Бетис» выступал в роли первопроходца и впервые в своей истории играл на такой стадии еврокубкового турнира. На кого-то подобная ответственность давит, а кого-то, напротив, окрыляет. Последнее в полной мере относится к опытному Бакамбу, на которого Мануэль Пеллегрини делает ставку в Европе. Форвард отметился результативными действиями в шестом матче подряд (шесть голов и две передачи), смяв на фланге Понграчича и выдав пас под удар едва не сломавшему перекладину Эззалзули. На счастье воспитанника «Барселоны», от нее мяч опустился за линию ворот.
Вот это неожиданный герой, который разыгрался на ключевом отрезке сезона и забил во второй игре подряд. Зато куда привычнее видеть успехи Антони, который в Испании словно родился заново. Красиво забивший с линии штрафной бразилец за 19 игр в зелено-белой форме принял участие в десяти взятиях ворот (6+4). Это всего на два балла меньше, чем за 97 матчей в «МЮ»! Но, конечно, все это не гарантия успеха по сумме двух матчей. Во-первых, игравшую в двух предыдущих финалах «Фиорентину» удержали на плаву несколько крутых сейвов Де Хеа. Во-вторых, очередной важнейший гол записал на свой счет капитан «фиалок» Раньери. Центральный защитник поддержал быструю атаку и использовал передачу Гозенса. Ответная игра во Флоренции однозначно будет самым интригующим противостоянием дня.
Автор: Андрей Кузичев