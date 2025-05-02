«МЮ» и «Челси» одной ногой в финалах, у «Буде-Глимта» и Хайкина есть шанс на исторический прорыв

Вот это неожиданный герой, который разыгрался на ключевом отрезке сезона и забил во второй игре подряд. Зато куда привычнее видеть успехи Антони, который в Испании словно родился заново. Красиво забивший с линии штрафной бразилец за 19 игр в зелено-белой форме принял участие в десяти взятиях ворот (6+4). Это всего на два балла меньше, чем за 97 матчей в «МЮ»! Но, конечно, все это не гарантия успеха по сумме двух матчей. Во-первых, игравшую в двух предыдущих финалах «Фиорентину» удержали на плаву несколько крутых сейвов Де Хеа. Во-вторых, очередной важнейший гол записал на свой счет капитан «фиалок» Раньери. Центральный защитник поддержал быструю атаку и использовал передачу Гозенса. Ответная игра во Флоренции однозначно будет самым интригующим противостоянием дня.