Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив первые 50 голов быстрее Холанда

Завершился матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Аугсбург».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн записал на свой счёт хет-трик. Теперь на счету игрока 50 голов в Бундеслиге, на это ему понадобилось 43 матча. Таким образом, Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив 50 голов быстрее норвежца Эрлинга Холанда. Футболист в составе дортмундской «Боруссии» достиг этой отметки за 50 матчей.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 29 очков за 11 матчей. В следующем туре мюнхенский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» (30 ноября).

Бавария
3:0
Первый тайм: 0:0
Аугсбург
Футбол, Германия, Тур 11
22.11.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Йесс Торуп
Голы
Бавария
Гарри Кейн
63′
Гарри Кейн
90+3′
Гарри Кейн
(Леон Горецка)
90+5′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
9
Гарри Кейн
19
Альфонсо Дэйвис
90′
23
Саша Боэ
22
Рафаэл Геррейру
76′
27
Конрад Лаймер
42
Джамал Мусиала
88′
25
Томас Мюллер
11
Кингсли Коман
76′
7
Серж Гнабри
17
Майкл Олисе
76′
10
Лерой Сане
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
5
Крислен Матсима
6
Джеффри Гауэлеу
31
Кевин Шлоттербек
47′
90+3′
8
Эльвис Реджбечай
19
Франк Оньека
11
Мариус Вольф
78′
44
Хенри Кудоссу
13
Димитриос Яннулис
38′
3
Мадс Педерсен
10
Арне Майер
69′
36
Мерт Кемюр
20
Алексис Клод-Морис
78′
16
Рубен Варгас
21
Филлип Тиц
69′
9
Самюэль Эссенде
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
33
Удары (всего)
2
14
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
9
Фолы
9
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Аугсбург
Чемпионат Германии: таблица и календарь