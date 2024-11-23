Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив первые 50 голов быстрее Холанда

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн записал на свой счёт хет-трик. Теперь на счету игрока 50 голов в Бундеслиге, на это ему понадобилось 43 матча. Таким образом, Кейн установил новый рекорд Бундеслиги, забив 50 голов быстрее норвежца Эрлинга Холанда. Футболист в составе дортмундской «Боруссии» достиг этой отметки за 50 матчей.