«Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

Встреча, прошедшая в субботу в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась вничью со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Флориан Вирц (32-я и 62-я минуты) также один мяч забил Патрик Шик (74). У «Боруссии» отличился Тим Кляйндинст (90+1).