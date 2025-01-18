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«Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

«Байер» дома обыграл ммнхенгладбахскую «Боруссию» в 18-м туре Бундеслиги.

Источник: Maximilian von Klenze/picture alliance via Getty Images

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» на своем поле обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась вничью со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Флориан Вирц (32-я и 62-я минуты) также один мяч забил Патрик Шик (74). У «Боруссии» отличился Тим Кляйндинст (90+1).

«Байер» одержал победу в восьмом матче Бундеслиги подряд и идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Боруссия», проигравшая в третьей встрече кряду, с 24 баллами занимает 11-ю строчку.

В следующем туре чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» 25 января примет «Бохум», а «Байер» в этот же день на выезде сыграет против «Лейпцига».

Байер
3:1
Первый тайм: 1:0
Боруссия М
Футбол, Германия, Тур 18
18.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Херардо Сеоане
Голы
Байер
Флориан Вирц
(Гранит Джака)
32′
Флориан Вирц
62′
Патрик Шик
(Флориан Вирц)
74′
Боруссия М
Тим Кляйндинст
(Лука Нец)
90+1′
Составы команд
Байер
1
Лукас Градецки
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
13
Артур
8
Роберт Андрих
14
Патрик Шик
20
Алехандро Гримальдо
81′
7
Йонас Хофманн
10
Флориан Вирц
81′
24
Алейкс Гарсия
34
Гранит Джака
81′
25
Эсекиэль Паласиос
11
Мартен Террье
8′
3
Пьеро Хинкапье
19
Натан Телла
63′
30
Джереми Фримпонг
Боруссия М
33
Мориц Николас
3
Ко Итакура
22
Штефан Лайнер
90+3′
30
Нико Эльведи
8
Юлиан Вайгль
11
Тим Кляйндинст
26
Лукас Ульрих
75′
20
Лука Нец
16
Филипп Зандер
87′
13
Сио Фукуда
27
Рокко Райц
81′
2
Фабио Кьяродиа
25
Робин Хак
75′
7
Кевин Штегер
31
Томаш Чванчара
59′
75′
14
Алассан Плеа
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
12
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Боруссия М
Чемпионат Германии: таблица и календарь