«Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» на своем поле обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась вничью со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Флориан Вирц (32-я и 62-я минуты) также один мяч забил Патрик Шик (74). У «Боруссии» отличился Тим Кляйндинст (90+1).
«Байер» одержал победу в восьмом матче Бундеслиги подряд и идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Боруссия», проигравшая в третьей встрече кряду, с 24 баллами занимает 11-ю строчку.
В следующем туре чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» 25 января примет «Бохум», а «Байер» в этот же день на выезде сыграет против «Лейпцига».