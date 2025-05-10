«Бавария» победила «Боруссию» М в последнем домашнем матче Мюллера за клуб

Встреча проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра игру обслуживал Свен Яблонски из Бремена. Победу со счётом 2:0 праздновали игроки «Баварии».
На 31-й минуте лучший бомбардир немецкой Бундеслиги Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 90-й минуте вингер Майкл Олисе удвоил преимущество. 35-летний полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер вышел на поле с первых минут и был заменён на 83-й минуте. Данная игра стала для него последней на домашнем стадионе «Баварии». Напомним, летом он покинет клуб в статусе свободного агента.
«Бавария» довела количество набранных в сезоне очков до 79. Отрыв от второго места составляет восемь очков. «Боруссия» Мёнхенгладбах с 45 очками располагается на девятой строчке.
Венсан Компани
Херардо Сеоане
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
31′
Майкл Олисе
(Лерой Сане)
90′
1
Мануэль Нойер
15
Эрик Дайер
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
90+2′
22
Рафаэл Геррейру
83′
16
Жоау Пальинья
44
Йосип Станишич
62′
45
Александр Павлович
9
Гарри Кейн
90′
24
Габриэль Видович
11
Кингсли Коман
62′
10
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
84′
7
Серж Гнабри
1
Йонас Омлин
2
Фабио Кьяродиа
22
Штефан Лайнер
26
Лукас Ульрих
8
Юлиан Вайгль
50′
11
Тим Кляйндинст
30
Нико Эльведи
46′
29
Джо Скалли
16
Филипп Зандер
76′
7
Кевин Штегер
27
Рокко Райц
84′
10
Флориан Нойхаус
9
Франк Онора
76′
14
Алассан Плеа
25
Робин Хак
76′
31
Томаш Чванчара
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
9
3
Фолы
8
1
Офсайды
1
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти