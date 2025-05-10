«Бавария» победила «Боруссию» М в последнем домашнем матче Мюллера за клуб

На 31-й минуте лучший бомбардир немецкой Бундеслиги Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 90-й минуте вингер Майкл Олисе удвоил преимущество. 35-летний полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер вышел на поле с первых минут и был заменён на 83-й минуте. Данная игра стала для него последней на домашнем стадионе «Баварии». Напомним, летом он покинет клуб в статусе свободного агента.