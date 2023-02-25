«Зенит» вышел во второй этап ¼ финала «пути регионов» Кубка России по футболу

В составе победителей голы забили Зелимхан Бакаев (33-я минута), Матео Кассьерра (78) и Иван Сергеев (90+2).

На втором этапе ¼ финала «пути регионов» «Зенит» сыграет с одной из проигравших команд ¼ финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». Ответные матчи «пути РПЛ» пройдут с 27 февраля по 1 марта. Игры второго этапа четвертьфинала «пути регионов» состоятся 16 марта.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «пути регионов».

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.