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8 сентября, источник: Sport24

А. Кержаков: «Спартаку» станет проще жить, когда они поймут, что их главная задача на сезон — борьба за 2-е место

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что «Спартаку» рано думать о борьбе за чемпионство с петербургским клубом.

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На прошлой неделе «Спартак» уступил «Зениту» (1:2) в домашнем матче 8-го тура РПЛ.

«Мне кажется, все дело в амбициях. Они сейчас не конкуренты “Зениту”. Это сто процентов — и по составу, и по той игре, которую они показывают.

Я думаю, что, когда “Спартак” и его болельщики начнут думать, что их главная задача на сезон — это второе место, тогда им будет немножечко проще жить в данный период. Дай бог, чтобы в будущем команда становилась сильнее. Это будет интереснее для всего чемпионата. Но на данный момент “Спартак” должен сконцентрироваться на том, как занять второе место. И тогда им будет проще переживать неудачи, как в игре с “Зенитом”, исход которой был лично для меня ожидаем.

“Зенит” сейчас наголову сильнее “Спартака”. И не стоит сейчас ожидать, что они дадут бой. В борьбе за второе место шансов у “Спартака” намного больше. С командами второй восьмерки они играют очень уверенно, с командами первой восьмерки — тяжеловато, но они пытаются усилиться (приходят Мевля, Бальде). Так, добирая потихонечку состав, в будущем они смогут конкурировать с “Зенитом”. Но на данный момент это команда, которая должна сконцентрироваться на борьбе за серебро», — сказал Кержаков в эфире «Радио Зенит».

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