Изидор не поедет на сборы «Локомотива». Форвард ведет переговоры о переходе в другой клуб

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Это связано с переговорами по трансферу игрока в другую команду.

Французский нападающий подписал контракт с железнодорожниками 22 января 2022 года. В 24 матчах за московский клуб он забил девять голов.

«Локомотив» после 17 туров занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав лишь 13 очков. Команда Михаила Галактионова всего на один балл опережает подмосковные «Химки», которые находятся в зоне вылета.