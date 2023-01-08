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8 января, источник: Чемпионат.com

Изидор не поедет на сборы «Локомотива». Форвард ведет переговоры о переходе в другой клуб

Форвард Вильсон Изидор не поедет на тренировочные сборы с «Локомотивом».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Это связано с переговорами по трансферу игрока в другую команду.

Французский нападающий подписал контракт с железнодорожниками 22 января 2022 года. В 24 матчах за московский клуб он забил девять голов.

«Локомотив» после 17 туров занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав лишь 13 очков. Команда Михаила Галактионова всего на один балл опережает подмосковные «Химки», которые находятся в зоне вылета.

Железнодорожники в январе уже совершили три приобретения: состав клуба пополнят бывшие игроки «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков, а также экс-голкипер «Химок» Илья Лантратов.

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