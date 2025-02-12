В ЦСКА переезжает юный талант из Бразилии, русского футболиста ждут в Турции. Трансферы и слухи дня

Что в России
Источник: ЦСКА покупает 18-летнего полузащитника «Фламенго» за 8 миллионов евро
Полузащитник бразильского «Фламенго» Лорран продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает O Globo.
По данным источника, армейцы заплатят за 18-летнего хавбека 8 миллионов евро. О переходе Лоррана будет официально объявлено на этой неделе.
В прошлом сезоне Лорран провел за первую команду «Фламенго» 25 матчей. Портал Transfermarkt оценивает юного бразильца в 12 миллионов евро.
Турецкие «Гезтепе» и «Эюпспор» интересуются игроком «Динамо» Макаровым
Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
«Турецкие “Гезтепе” и “Эюпспор” проявляют интерес к Макарову. Игрок недоволен малым количеством игрового времени в московском клубе и рассчитывает уйти в аренду в другую команду», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
В текущем сезоне Макаров принял участие в 13 матчах, в которых забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.
«Эюпспор» занимает 4-е место в таблице турецкой Суперлиги, «Гезтепе» — 5-е.
«Спартак» объявил о переходе Солари из «Ривер Плейта»
Полузащитник «Ривер Плейта» Пабло Солари стал игроком «Спартака». Стороны заключили соглашение на 4,5 года, сообщает пресс-служба московской команды.
23-летний аргентинский футболист уже присоединился к красно-белым на сборе в ОАЭ. За «Спартак» он будет выступать под 7-м номером.
«Универсальный футболист способен действовать на обоих флангах атаки в роли вингера, а также нередко выполнял роль центрального нападающего. Его отличают высокая скорость, яркий дриблинг, уверенная игра в завершающей стадии», — говорится в сообщении «Спартака».
В составе «Ривер Плейта» Солари провел 110 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 17 голевых передач.
«КАМАЗ» подписал воспитанника «Краснодара» Жигулева
Полузащитник Илья Жигулев пополнил состав «КАМАЗа», сообщает пресс-служба челнинского клуба.
29-летний футболист является воспитанником «Краснодара». Он выступал за «Пари НН», «Ротор», «Заглембе», «Тосно», «Милсами» и «Урал».
В РПЛ Жигулев провел 83 матча и отметился одной голевой передачей.
«Рубин» был заинтересован в приобретении защитника сборной Южной Кореи
Как стало известно Sport24, «Рубин» был заинтересован в приобретении защитника сборной Южной Кореи и «Сеула» Ким Чжу Сона, но сделка сорвалась.
Контракт Ким Чжу Сона с «Сеулом» действует до 31 декабря 2025 года. На счету Сона два матча за национальную команду.
«Рубин» после 18-ти туров набрал 26 очков и занимает восьмое место в РПЛ.
Что в мире и Европе
Украинец Коваленко подписал контракт с клубом Серии А
Пресс-служба «Эмполи» объявила о переходе украинского полузащитника Виктора Коваленко на правах свободного агента.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 28-летний украинец подписал с клубом Серии А контракт до лета 2025 года.
Коваленко пребывал в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда покинул «Аталанту». Сезон-2023/24 хавбек провел в аренде в «Эмполи», отметившись 2 голами и 1 результативной передачей в 17 матчах чемпионата Италии.
В текущем сезоне «Эмполи» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.
Автор: Николай Соников