В ЦСКА переезжает юный талант из Бразилии, русского футболиста ждут в Турции. Трансферы и слухи дня

«Турецкие “Гезтепе” и “Эюпспор” проявляют интерес к Макарову. Игрок недоволен малым количеством игрового времени в московском клубе и рассчитывает уйти в аренду в другую команду», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.