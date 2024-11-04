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Футболист умер во время матча в Перу из-за удара молнии

Еще как минимум один футболист получил серьезные ожоги.

ТАСС, 4 ноября. Перуанский защитник Хосе Уго Де ла Круз Меза умер на 35-м году жизни после удара молнии во время футбольного матча. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Инцидент произошел на 23-й минуте встречи между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка», который проходил в Уанкайо (Перу). Футболисты обеих команд покидали поле из-за начавшегося шторма, молния ударила в защитника, когда тот находился рядом с вратарем.

Сообщается, что футболистов оперативно доставили в больницу, но Де ла Круз Меза был уже мертв. Вратарь, находившийся рядом с защитником, получил серьезные ожоги, но остался жив.