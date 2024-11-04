Футболист умер во время матча в Перу из-за удара молнии

Инцидент произошел на 23-й минуте встречи между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка», который проходил в Уанкайо (Перу). Футболисты обеих команд покидали поле из-за начавшегося шторма, молния ударила в защитника, когда тот находился рядом с вратарем.