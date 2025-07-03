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Александр Мостовой про 75 000 рублей штрафа Андрею Мостовому: «А как иначе? Ситуация с кричалкой — безумие. Но я не сторонник увеличения штрафов, они и так везде растут, одни запреты кругом»

— Штрафовать обязательно должны были. Ну, а как иначе? Послезавтра кто-нибудь возьмет и еще что-то скажет, так ведь нельзя делать.

Источник: Спортс"

Одно дело — когда на поле переполняют эмоции, если с трибун спровоцируют, например. А тут абсолютно спокойная обстановка, и ты приходишь на трибуны, начинаешь что-то кричать. При чем здесь другой клуб, его болельщики?

Эта ситуация с кричалкой — это безумие какое-то. Самое интересное, что он сам извинился через пару недель. Правильно сделал, но иначе и быть не могло.

— Стоило ли увеличить штраф за такое деяние?

— Я не сторонник того, чтобы увеличивать штрафы. У нас и так они везде увеличиваются, одни запреты кругом, это не всегда хорошо, — сказал бывший полузащитник «Спартака».