Александр Мостовой про 75 000 рублей штрафа Андрею Мостовому: «А как иначе? Ситуация с кричалкой — безумие. Но я не сторонник увеличения штрафов, они и так везде растут, одни запреты кругом»

Одно дело — когда на поле переполняют эмоции, если с трибун спровоцируют, например. А тут абсолютно спокойная обстановка, и ты приходишь на трибуны, начинаешь что-то кричать. При чем здесь другой клуб, его болельщики?
Эта ситуация с кричалкой — это безумие какое-то. Самое интересное, что он сам извинился через пару недель. Правильно сделал, но иначе и быть не могло.
— Стоило ли увеличить штраф за такое деяние?
— Я не сторонник того, чтобы увеличивать штрафы. У нас и так они везде увеличиваются, одни запреты кругом, это не всегда хорошо, — сказал бывший полузащитник «Спартака».