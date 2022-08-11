Маттиа Бинотто: Стратеги не являются слабым местом «Феррари»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто встал на защиту стратегов команды.
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто встал на защиту стратегов команды.
«Пространство для прогресса есть всегда, невозможно достичь совершенства. Без сомнения, мы должны прибавить по части аэродинамики, шасси, силовой установки, стратегии — везде, где можем. Тем не менее, я считаю, что у нас отличная команда стратегов. Мне не кажется, что это слабое место», — заявил Бинотто.
Глава Скудерии разобрал ряд решений, которые считаются ошибочными. В частности, Шарля Леклера не позвали в боксы в режиме машины безопасности на Гран-при Великобритании — по мнению Бинотто, это напоминает развязку сезона-2021 в Абу-Даби, когда Льюис Хэмилтон не провел пит-стоп на последних кругах.
«Думаю, это все равно было верное решение для Льюиса. Если смотреть со стороны — да, Макс [Ферстаппен] выиграл титул. Но Макс в любом случае действовал бы противоположным образом. Если бы он оказался впереди [после пит-стопа Хэмилтона], как закончилась бы гонка? Мы не знаем.
Если бы в Сильверстоуне Шарль заехал бы в боксы, а Льюис остался на трассе со свежими шинами, как все завершилось бы? Я не знаю. Даже оглядываясь назад, мы не знаем ответ. И, кстати, никто не оспаривает решение [ “Мерседеса”], зато все ставят под сомнение наш выбор в Сильверстоуне.
Возможно, решения в Монако, Сильверстоуне и на “Поль Рикаре” видятся проблемными, но я так не считаю, потому что полагаю, что в каких-то случаях мы принимаем правильные решения. Я не убежден, что они были неверными, и по-прежнему считаю их правильными. Порой нам не везло, однако решения не были ошибочными.
Иногда команда стратегов даже выдает прекрасные решения — лучше, чем у остальных. В Австрии у нас была отличная стратегия, а у соперников — нет. Пожалуй, стратегия во Франции была лучшей, пока Шарль не ошибся. Нам хватило смелости, чтобы оставить два комплекта “медиума” на гонку, в то время как у других был “хард”. Для такого нужны не просто сильные, но и храбрые стратеги. В целом у нас хорошая команда, я не считаю это слабым местом», — отметил Маттиа.