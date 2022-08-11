Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Финляндия U20
Чехия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.08
Словакия U20
Канада U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:00
Германия U20
Австрия U20
42
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
10.08
Швеция U20
Швейцария U20
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:00
Латвия U20
Канада U20
25
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12.08
Швейцария U20
США U20
Все события
Фоторепортажи
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
12:38 (мск), источник: Sports.Ru

Маттиа Бинотто: Стратеги не являются слабым местом «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто встал на защиту стратегов команды.

Наверх
Источник: AFP 2022

«Пространство для прогресса есть всегда, невозможно достичь совершенства. Без сомнения, мы должны прибавить по части аэродинамики, шасси, силовой установки, стратегии — везде, где можем. Тем не менее, я считаю, что у нас отличная команда стратегов. Мне не кажется, что это слабое место», — заявил Бинотто.

Глава Скудерии разобрал ряд решений, которые считаются ошибочными. В частности, Шарля Леклера не позвали в боксы в режиме машины безопасности на Гран-при Великобритании — по мнению Бинотто, это напоминает развязку сезона-2021 в Абу-Даби, когда Льюис Хэмилтон не провел пит-стоп на последних кругах.

«Думаю, это все равно было верное решение для Льюиса. Если смотреть со стороны — да, Макс [Ферстаппен] выиграл титул. Но Макс в любом случае действовал бы противоположным образом. Если бы он оказался впереди [после пит-стопа Хэмилтона], как закончилась бы гонка? Мы не знаем.

Если бы в Сильверстоуне Шарль заехал бы в боксы, а Льюис остался на трассе со свежими шинами, как все завершилось бы? Я не знаю. Даже оглядываясь назад, мы не знаем ответ. И, кстати, никто не оспаривает решение [ “Мерседеса”], зато все ставят под сомнение наш выбор в Сильверстоуне.

Возможно, решения в Монако, Сильверстоуне и на “Поль Рикаре” видятся проблемными, но я так не считаю, потому что полагаю, что в каких-то случаях мы принимаем правильные решения. Я не убежден, что они были неверными, и по-прежнему считаю их правильными. Порой нам не везло, однако решения не были ошибочными.

Иногда команда стратегов даже выдает прекрасные решения — лучше, чем у остальных. В Австрии у нас была отличная стратегия, а у соперников — нет. Пожалуй, стратегия во Франции была лучшей, пока Шарль не ошибся. Нам хватило смелости, чтобы оставить два комплекта “медиума” на гонку, в то время как у других был “хард”. Для такого нужны не просто сильные, но и храбрые стратеги. В целом у нас хорошая команда, я не считаю это слабым местом», — отметил Маттиа.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь