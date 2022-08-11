Маттиа Бинотто: Стратеги не являются слабым местом «Феррари»

«Думаю, это все равно было верное решение для Льюиса. Если смотреть со стороны — да, Макс [Ферстаппен] выиграл титул. Но Макс в любом случае действовал бы противоположным образом. Если бы он оказался впереди [после пит-стопа Хэмилтона], как закончилась бы гонка? Мы не знаем.



Если бы в Сильверстоуне Шарль заехал бы в боксы, а Льюис остался на трассе со свежими шинами, как все завершилось бы? Я не знаю. Даже оглядываясь назад, мы не знаем ответ. И, кстати, никто не оспаривает решение [ “Мерседеса”], зато все ставят под сомнение наш выбор в Сильверстоуне.



Возможно, решения в Монако, Сильверстоуне и на “Поль Рикаре” видятся проблемными, но я так не считаю, потому что полагаю, что в каких-то случаях мы принимаем правильные решения. Я не убежден, что они были неверными, и по-прежнему считаю их правильными. Порой нам не везло, однако решения не были ошибочными.



Иногда команда стратегов даже выдает прекрасные решения — лучше, чем у остальных. В Австрии у нас была отличная стратегия, а у соперников — нет. Пожалуй, стратегия во Франции была лучшей, пока Шарль не ошибся. Нам хватило смелости, чтобы оставить два комплекта “медиума” на гонку, в то время как у других был “хард”. Для такого нужны не просто сильные, но и храбрые стратеги. В целом у нас хорошая команда, я не считаю это слабым местом», — отметил Маттиа.