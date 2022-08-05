В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль автоспорта GARAGE FEST Игора Драйв

Фанаты автогонок смогут поболеть за участников 4-часовой гонки на выносливость VTB REC Igora Drive 4h и посетить выставку уникальных автомобилей и редких спорткаров.

Поклонники автоспорта получат возможность прогуляться по пит-лейн автодрома и увидеть машины, спортсменов и работу механиков вблизи. Подробнее по ссылке.

У главной трибуны будет расположена зона официального партнера фестиваля топливного бренда G-Drive, где у зрителей будет возможность отдохнуть, снять особенное видео для соцсетей. А еще — бросить себе вызов и попробовать побить рекорд профессиональных гонщиков Даниила Квята и Романа Русинова на автосимуляторах. Также в зоне G-Drive пройдут автограф-сессии.

Расписание мероприятий:

6 августа

14:00 — 14:30 — Зона G-Drive. Со своими подписчиками встречается попяулярный автоблогер Илья Стрекаловский.

15:00 — 16:00 — Зона G-Drive. Автограф-сессия с участием членов команды G-Drive Racing Даниила Квята, самого успешного пилота «Формулы-1» из России, и чемпиона мира по гонкам на выносливость Романа Русинова, а также двукратной чемпионки мира по ралли-рейдам на мотоцикле Анастасии Нифонтовой.

7 августа с 13:00 до 17:00 будет проходить сама гонка.

Помимо этого, гости фестиваля смогут увидеть ретро-автомобили первой половины двадцатого столетия, проехаться на ралли-кросс или дрифт-такси, попробовать свои силы в картинге и даже пройти экспресс-курс экстремального вождения.