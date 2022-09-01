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15:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ферстаппен получил государственную награду Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил государственную награду Нидерландов, став офицером Ордена Оранских-Нассау.

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Источник: Reuters

«Назначение меня Офицером Ордена Оранских-Нассау — просто невероятный для меня момент, которым я чрезвычайно горжусь. Я никак не ожидал, что это случится со мной, и тем более на столь раннем этапе карьеры. Я хочу поблагодарить свою семью и близких, а также компанию “Ред булл”, которая стала для меня второй семьей. Мы достигли этого вместе», — написал Ферстаппен в своих соцсетях.

Данный орден вручается монархом Нидерландов за особые заслуги перед государством. Награждать Орденом граждан стали стали с 1892 года.

Ферстаппен — потомственный нидерландский автогонщик и чемпион мира «Формулы-1» 2021 года.

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