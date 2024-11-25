Руководство «Формулы-1» достигло соглашения о включении команды «Кадиллак» в 2026 году

Команда будет называться «Кадиллак» и станет 11-й в чемпионате.
«Дженерал Моторс» — это огромный мировой бренд и мощный лидер в мире производителей оборудования. Я поддерживаю усилия, предпринимаемые Международной автомобильной федерацией (FIA), «Формулой-1» и «Дженерал Моторс» по диалогу о продвижении и включении команды в стартовую решетку чемпионата мира 2026 года. Все стороны, включая FIA, продолжат совместную работу, чтобы обеспечить развитие процесса", — заявил президент FIA Мохаммед бен Сулайем.
Последний раз число команд «Формулы-1» менялось в 2016 году. Тогда 10-м участником чемпионата стала американская команда «Хаас». Лидером по числу побед в Кубке конструкторов является итальянская команда «Феррари» (16 трофеев).