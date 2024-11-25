Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководство «Формулы-1» достигло соглашения о включении команды «Кадиллак» в 2026 году

ТАСС, 25 ноября. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» достигло принципиального соглашения с компанией «Дженерал Моторс» о включении новой команды в число участников турнира с 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Источник: AP 2024

Команда будет называться «Кадиллак» и станет 11-й в чемпионате.

«Дженерал Моторс» — это огромный мировой бренд и мощный лидер в мире производителей оборудования. Я поддерживаю усилия, предпринимаемые Международной автомобильной федерацией (FIA), «Формулой-1» и «Дженерал Моторс» по диалогу о продвижении и включении команды в стартовую решетку чемпионата мира 2026 года. Все стороны, включая FIA, продолжат совместную работу, чтобы обеспечить развитие процесса", — заявил президент FIA Мохаммед бен Сулайем.

Последний раз число команд «Формулы-1» менялось в 2016 году. Тогда 10-м участником чемпионата стала американская команда «Хаас». Лидером по числу побед в Кубке конструкторов является итальянская команда «Феррари» (16 трофеев).