Руководство «Формулы-1» достигло соглашения о включении команды «Кадиллак» в 2026 году

«Дженерал Моторс» — это огромный мировой бренд и мощный лидер в мире производителей оборудования. Я поддерживаю усилия, предпринимаемые Международной автомобильной федерацией (FIA), «Формулой-1» и «Дженерал Моторс» по диалогу о продвижении и включении команды в стартовую решетку чемпионата мира 2026 года. Все стороны, включая FIA, продолжат совместную работу, чтобы обеспечить развитие процесса", — заявил президент FIA Мохаммед бен Сулайем.